Погіршення пам'яті — причини та методи боротьби

Люди літнього віку. Ілюстративне фото: desertspringshealthcare

У літньому віці в людини може погіршуватися пам'ять через низку фізіологічних процесів. Зокрема, через підвищений тиск та втрату нервових клітин.

Як покращити пам'ять, йдеться у матеріалі HealthBlog.

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Причини поганої пам'яті

Причинами погіршення пам'яті та втрати спогадів у літньому віці можуть стати:

втрата нервових клітин і міжклітинних зв'язків;

накопичення в організмі специфічних білків бета-амілоїдів;

"перевантаження" інформацією — мозок витісняє і забуває інформацію, яка рідко використовується;

неконтрольований підвищений тиск;

атеросклероз артерій голови;

надмірна маса тіла та ожиріння;

цукровий діабет;

високий рівень холестерину в крові.

Водночас деякі молоді люди також скаржаться на погану пам'ять, оскільки це спричиняють, зокрема, ментальні проблеми. Йдеться про тривожність, депресію та інші подібні стани.

Крім того, існують низка інших причин:

пухлини або інфекції нервової системи;

дефіцит вітаміну В12;

синдром обструктивного апное, що супроводжується хропінням і короткочасними зупинками дихання, що призводить до кисневого голодування.

Методи для покращення пам'яті

Найпершим методом, які рекомендують лікарі, є заняття фізичною активністю. Наприклад, аеробіка покращує вербальну пам'ять, а силові тренування — асоціативну.

Також спорт покращує кровообіг та може підвищувати вироблення білків, які пришвидшують зростання та розвиток нейронів — клітини, що відповідають за інформацію.

Водночас ефективним визнають і розумові вправи: рахування у зворотному порядку, читання текстів і вимовляння вголос слів "задом наперед", а також "гра в слова" й синхронне малювання обома руками. Ще підійдуть розгадування головоломок, кросвордів, судоку тощо.

Читання та вивчення нового теж допоможуть вашій пам'яті не лише краще зберігати спогади, а й підвищити рівень інтелекту.

Основою всіх основ, звичайно, є здоровий повноцінний сон. Краще лягати спати не пізніше 22:00, оскільки у проміжку з 22:00 до 02:30 людина впадає у фазу глибокого сну.

Крім того, як допоміжні засоби можна додати харчові добавки й медитації, а також скоригувати свій щоденний раціон й прибрати нездорову їжу.

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