Сімейні лікарі зможуть надавати психологічну підтримку

Лікар працює за ноутбуком. Фото: Вечірній Київ

Голова Національної служби здоровʼя України Наталія Гусак заявила, що у 2025 році первинна медична допомога, зокрема послуги сімейних лікарів, буде включати психосоціальну підтримку. Це дасть змогу сімейним лікарям діагностувати психологічні проблеми.

Про це Гусак повідомила в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 11 грудня.

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Психосоціальна підтримка

Гусак зазначила, що всі сімейні лікарі пройшли відповідне сертифіковане навчання. Вони зможуть не лише діагностувати психологічні проблеми, але й у разі чого просто поговорити з пацієнтом.

"Ця програма дозволяє сімейним лікарям діагностувати психологічні проблеми, надавати підтримку та визначати подальші кроки лікування, включаючи направлення до спеціалістів", — повідомила Гусак.

Також варто зазначити, що з початку цього року по психологічну допомогу звернулося 420 тисяч осіб.

Раніше ми повідомляли, що наступного року сімейні лікарі зможуть заробляти більше завдяки підвищенню капітаційної ставки. Це дозволить медикам отримувати гідні виплати за якісне обслуговування пацієнтів, що стимулюватиме підвищення рівня медичних послуг.

Нагадуємо, у Лубнах Полтавської області сімейний лікар після проходження ВЛК не з'явився за повісткою.