Семейные врачи смогут оказывать психологическую поддержку

Доктор работает за ноутбуком. Фото: Вечерний Киев

Глава Национальной службы здоровья Украины Наталья Гусак заявила, что в 2025 году первичная медицинская помощь, в частности услуги семейных врачей, будет включать психосоциальную поддержку. Это позволит семейным врачам диагностировать психологические проблемы.

Об этом Гусак сообщила в эфире Вечір.LIVE в четверг, 11 декабря.

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Психосоциальная поддержка

Гусак отметила, что все семейные врачи прошли соответствующее сертифицированное обучение. Они могут не только диагностировать психологические проблемы, но и в случае чего просто поговорить с пациентом.

"Эта программа позволяет семейным врачам диагностировать психологические проблемы, оказывать поддержку и определять дальнейшие шаги лечения, включая направление к специалистам", — сообщила Гусак.

Также стоит отметить, что с начала этого года за психологической помощью обратились 420 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что в следующем году семейные врачи смогут больше зарабатывать благодаря повышению капитационной ставки. Это позволит медикам получать достойные выплаты за качественное обслуживание пациентов, что будет стимулировать повышение уровня медицинских услуг.

Напомним, в Лубнах Полтавской области семейный врач после прохождения ВВК не появился за повесткой.