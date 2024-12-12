Ухудшение памяти – причины и методы борьбы

Люди пожилого возраста. Иллюстративное фото: desertspringshealthcare

В пожилом возрасте у человека может ухудшаться память из-за ряда физиологических процессов. В частности, из-за повышенного давления и потери нервных клеток.

Как улучшить память, говорится в материале HealthBlog.

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Причины плохой памяти

Причинами ухудшения памяти и потери воспоминаний в пожилом возрасте могут стать:

потеря нервных клеток и межклеточных связей;

накопление в организме специфических белков бета-амилоидов;

"перегрузка" информацией — мозг вытесняет и забывает редко используемую информацию;

неконтролируемое повышенное давление;

атеросклероз артерий головы;

избыточная масса тела и ожирение;

сахарный диабет;

высокий уровень холестерина в крови

В то же время некоторые молодые люди также жалуются на плохую память, поскольку это вызывают, в частности, ментальные проблемы. Речь идет о тревожности, депрессии и других подобных состояниях.

Кроме того, существуют ряд других причин:

опухоли или инфекции нервной системы;

дефицит витамина В12;

синдром обструктивного апноэ, сопровождающийся храпом и кратковременными остановками дыхания, что приводит к кислородному голоданию.

Методы для улучшения памяти

Самым первым методом, который рекомендуют врачи, является занятие физической активностью. Например, аэробика улучшает вербальную память, а силовые тренировки — ассоциативную.

Также спорт улучшает кровообращение и может повышать выработку белков, ускоряющих рост и развитие нейронов — клетки, отвечающие за информацию.

В то же время эффективным признают и умственные упражнения: счет в обратном порядке, чтение текстов и произнесение вслух слов "задом наперед", а также "игра в слова" и синхронное рисование обеими руками. Еще подойдут разгадывание головоломок, кроссвордов, судоку и т.д.

Чтение и изучение нового помогут вашей памяти не только лучше сохранять воспоминания, но и повысить уровень интеллекта.

Основой всех оснований, конечно, есть здоровый полноценный сон. Лучше ложиться спать не позже 22:00, так как в промежутке с 22:00 до 02:30 человек впадает в фазу глубокого сна.

Кроме того, в качестве вспомогательных средств можно добавить пищевые добавки и медитации, а также скорректировать свой ежедневный рацион и убрать нездоровую пищу.

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