Ухудшение памяти – причины и методы борьбы

Как улучшить память — названы пять способов
В пожилом возрасте у человека может ухудшаться память из-за ряда физиологических процессов. В частности, из-за повышенного давления и потери нервных клеток.
Как улучшить память, говорится в материале HealthBlog.
Причины плохой памяти
Причинами ухудшения памяти и потери воспоминаний в пожилом возрасте могут стать:
- потеря нервных клеток и межклеточных связей;
- накопление в организме специфических белков бета-амилоидов;
- "перегрузка" информацией — мозг вытесняет и забывает редко используемую информацию;
- неконтролируемое повышенное давление;
- атеросклероз артерий головы;
- избыточная масса тела и ожирение;
- сахарный диабет;
- высокий уровень холестерина в крови
В то же время некоторые молодые люди также жалуются на плохую память, поскольку это вызывают, в частности, ментальные проблемы. Речь идет о тревожности, депрессии и других подобных состояниях.
Кроме того, существуют ряд других причин:
- опухоли или инфекции нервной системы;
- дефицит витамина В12;
- синдром обструктивного апноэ, сопровождающийся храпом и кратковременными остановками дыхания, что приводит к кислородному голоданию.
Методы для улучшения памяти
Самым первым методом, который рекомендуют врачи, является занятие физической активностью. Например, аэробика улучшает вербальную память, а силовые тренировки — ассоциативную.
Также спорт улучшает кровообращение и может повышать выработку белков, ускоряющих рост и развитие нейронов — клетки, отвечающие за информацию.
В то же время эффективным признают и умственные упражнения: счет в обратном порядке, чтение текстов и произнесение вслух слов "задом наперед", а также "игра в слова" и синхронное рисование обеими руками. Еще подойдут разгадывание головоломок, кроссвордов, судоку и т.д.
Чтение и изучение нового помогут вашей памяти не только лучше сохранять воспоминания, но и повысить уровень интеллекта.
Основой всех оснований, конечно, есть здоровый полноценный сон. Лучше ложиться спать не позже 22:00, так как в промежутке с 22:00 до 02:30 человек впадает в фазу глубокого сна.
Кроме того, в качестве вспомогательных средств можно добавить пищевые добавки и медитации, а также скорректировать свой ежедневный рацион и убрать нездоровую пищу.
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