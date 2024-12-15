Почему возникает бессонница и как от нее избавиться

Девушка не может уснуть. Иллюстративное фото: открытые источники

Человек для нормального самочувствия должен ежедневно спать не менее восьми часов. В то же время недостаток отдыха может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Об этом говорится в материале Liki24.

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Ученые считают, что человеческий организм запрограммирован на определенный режим отдыха: семь-восемь часов сна ночью и короткий дневной отдых продолжительностью 30-45 минут — именно поэтому люди чувствуют сонливость после обеда.

В то же время недостаток сна может повлечь за собой серьезные последствия:

увеличение веса;

развитие хронических болезней, таких как диабет второго типа или повышенное АД;

нарушение работы сердечно-сосудистой системы;

ослабление иммунитета и снижение стойкости к инфекциям;

ухудшение зрения и понижение либидо;

проблемы с памятью, концентрацией и работой мозга;

преждевременное старение организма.

Чем грозит бессонница

Бессонница может повышать риск развития психических расстройств, так как у человека нарушается выработка серотонина — "гормона счастья" и мелатонина "гормона сна". Отсутствие сна часто свидетельствует о заболевании, а сонливость днем указывает на переутомление и сигнализирует о том, что стоит отдохнуть.

Оптимальная продолжительность сна для каждого человека индивидуальна и зависит от возраста, образа жизни, метаболизма, привычек и активности.

Приблизительно через час после засыпания наступает глубокий сон, длительность которого важна для восстановления организма.

Причина бессонницы

Сильные эмоциональные потрясения, как негативные, так и положительные;

гормональные изменения у женщин, в частности, во время климактерического периода;

психические нарушения, такие как панические атаки, депрессии или неврозы;

привычка есть перед сном;

злоупотребление алкоголем или напитками, содержащими кофеин;

побочное действие определенных лекарственных препаратов;

болезни, сопровождающиеся болью (артрит, межпозвонковые грыжи, онкологические заболевания);

нарушение режима сна из-за внешних факторов — ночных смен на работе, частых перелетов с разницей во времени или ухода за новорожденными.

Как вылечить бессонницу

Для начала следует соблюдать правила гигиены сна. Установите собственный режим: ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время каждый день, даже в выходные. Также лучше не использовать гаджет за 1-2 часа до сна: синий свет экранов подавляет выработку мелатонина.

Следует обеспечить комфортные условия в комнате: прохлада, тишина, затемнение. Кроме того, не используйте кровать для работы или просмотра телевизора — она должна ассоциироваться только со сном.

Регулярная физическая активность не позднее чем за 3-4 часа до сна поможет быстрее уснуть. В то же время лучше не употреблять вечером кофеин, алкоголь или никотин.

Некоторым людям может помочь медитация, йога или технику глубокого дыхания, чтобы снять напряжение и расслабиться. В то же время можно набрать тёплую ванну или принять теплый душ.

Если все эти способы вам не помогли, можно на ночь принимать мелатонин — натуральный гормон сна, помогающий нормализовать ритмы сна и бодрствования. Также быстрому засыпанию могут помочь лекарства, снижающие тревожность или облегчающие хроническую боль, если она является причиной бессонницы.

Напомним, ученые нового исследования выяснили, что человек может жить на пять лет дольше, если больше будет заниматься спортом.

А в пожилом возрасте может ухудшаться память, в частности, из-за повышенного давления и потери нервных клеток.