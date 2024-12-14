Спорт допоможе прожити на 5 років довше

Літня пара. Фото: Depositphotos

Вчені знайшли відповідь на питання, як подовжити собі життя. Автори нового дослідження з’ясували, що людина може жити на п'ять років довше, якщо більше займатиметься спортом.

Результати дослідження були опубліковані в журналі British Journal of Sports Medicine.

Читайте також:

Спорт допоможе жити довше

Якби люди були одержими фізичними тренуваннями, то могли б збільшити тривалість свого життя в середньому на п’ять років. Такого висновку дійшли автори нового дослідження. Відомо, що люди, які регулярно займаються спортом, схильні до меншого ризику серцевих захворювань, діабету, депресії, недоумства та безлічі інших проблем зі здоров’ям.

Новий аналіз також підкреслює потужну роль фізичної активності в довголітті людей. Він показав, наскільки значні відмінності між найбільш і найменш активними групами населення.

У межах дослідження вчені розділили дорослих американців у віці 40 років і старше на чотири групи. Поділ визначили, залежно від рівня фізичної активності піддослідних у період з 2003 по 2006 рік. Потім вчені простежили за станом їхнього здоров’я протягом декількох років.

У цей період найактивніші люди мали на 73% менше шансів померти від будь-якої причини, ніж найменш активні.

"Якщо є щось, що можна зробити, щоб знизити ризик смерті більш ніж удвічі, то це фізична активність. Вона має величезну силу", — запевнив провідний автор дослідження, професор громадської охорони здоров’я в Університеті Гріффіта в Австралії Леннерт Веєрман.

Як відбувалося дослідження

Найактивніші дорослі займалися спортом на рівні, еквівалентному ходьбі протягом 2 годин 40 хвилин на день. Щоб наздогнати їх, найменш активним дорослим доведеться додати до свого щоденного розпорядку майже дві години ходьби.

Якщо вони це зроблять, то матимуть змогу прожити в середньому на 10,9 років довше, показують розрахунки. Для найактивніших дорослих це означає додаткові 6,3 години життя за кожну годину ходьби.

Проте годинна прогулянка не матиме великого значення для найактивніших дорослих, які, можливо, вже "витиснули максимум" із фізичних вправ, вважає Веєрман.

Підвищення рівня фізичної активності дало б змогу збільшити середню тривалість життя у США до 83,7 років, порівняно з 78,6 роками у 2017 році.

За словами дослідників, отримані результати наголошують на важливості фізичних вправ для здоров’я. Вчені навіть порадили враховувати цей факт під час проектування населених пунктів, щоб люди мали змогу вести більш спортивний спосіб життя.

Фізична активність впливає на тривалість життя людей. Особи, що збільшать свою рухливість, можуть прожити на кілька років довше, а найбільш активні — на 11 років більше.

Нагадаємо, раніше дослідники з'ясували, що підйом сходами замість ліфта може вдвічі знизити ризик серйозних серцево-судинних захворювань у жінок. Разом з тим, у чоловіків цей ефект був не таким помітним.