Що допоможе збільшити тривалість життя — дослідження

Бабусі беруть участь у велоралі. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Фізична активність впливає на тривалість життя людей. Особи, що збільшать свою рухливість, можуть прожити на кілька років довше, а найбільш активні — на 11 років більше.

Про це йдеться у дослідженні вчених, пише British Journal of Sports Medicine.

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Що впливає на тривалість життя

Вчені з'ясували, що фізична активність може значно збільшити тривалість життя. Зазначається, що люди після 40 років, які підтримують рівень фізичної активності на рівні найактивніших 25% населення, можуть прожити на 5,3 роки довше.

Дослідники проаналізували дані смертності 2017 року, поєднавши їх з інформацією про фізичну активність, отримані з Національного дослідження здоров’я та харчування 2003–2006 років. Усі види навантаження було переведено в еквівалент годин ходьби зі швидкістю 5 км/год.

Результати показали, що найактивніші учасники витрачали близько 160 хвилин на день на фізичну активність, тоді як найменш активні — лише 49 хвилин.

Згодом вчені дійшли висновку, якщо менш активні люди підвищать свою активність до середнього рівня, їхнє життя може подовжитися на 3,5 роки. Найбільш рухливі могли б додати до свого життя майже 11 років.

Дослідники також зазначили, що додаткова година ходьби для тих, хто рухається найменше, може дати ще шість годин життя.

Нагадаємо, раніше дослідники з'ясували, що підйом сходами замість ліфта може вдвічі знизити ризик серйозних серцево-судинних захворювань у жінок. Разом з тим, у чоловіків цей ефект був не таким помітним.

Раніше ми писали про те, що погані сни приносять неочікувану користь. Вони допомагають боротися зі страхами та покращують роботу мозку щодо реакції на лячні ситуації в реальному житті.