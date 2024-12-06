Что поможет увеличить продолжительность жизни — исследования

Бабушки принимают участие в велоралли. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Физическая активность влияет на продолжительность жизни людей. Лица, которые увеличат свою подвижность, могут прожить на несколько лет дольше, а наиболее активные — на 11 лет больше.

Об этом говорится в исследовании ученых, пишет British Journal of Sports Medicine.

Читайте также:

Что влияет на продолжительность жизни

Ученые выяснили, что физическая активность может значительно увеличить продолжительность жизни. Отмечается, что люди после 40 лет, которые поддерживают уровень физической активности на уровне активных 25% населения, могут прожить на 5,3 года дольше.

Исследователи проанализировали данные смертности 2017 года, соединив их с информацией о физической активности, полученной из Национального исследования здоровья и питания 2003-2006 годов. Все виды нагрузки были переведены в эквивалент часов ходьбы со скоростью 5 км/ч.

Результаты показали, что самые активные участники тратили около 160 минут в день на физическую активность, тогда как наименее активные — только 49 минут.

Впоследствии ученые пришли к выводу, если менее активные люди повысят свою активность до среднего уровня, их жизнь может продлиться на 3,5 года. Наиболее подвижные могли бы добавить к своей жизни почти 11 лет.

Исследователи также отметили, что дополнительный час ходьбы для тех, кто двигается меньше всего, может дать еще шесть часов жизни.

Напомним, ранее исследователи выяснили, что подъем по лестнице вместо лифта может вдвое снизить риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. Вместе с тем, у мужчин этот эффект был не столь заметен.

Раньше мы писали о том, что плохие сны приносят неожиданную пользу. Они помогают бороться со страхами и улучшают работу мозга по реакции на лечебные ситуации в реальной жизни.