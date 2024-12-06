Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Медцентр arrow Прожить дольше реально — что для этого нужно arrow

Прожить дольше реально — что для этого нужно

6 декабря 2024 09:02
Андрей Плахонин - Редактор
Что поможет увеличить продолжительность жизни — исследования
Бабушки принимают участие в велоралли. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua
Андрей Плахонин - Редактор

Физическая активность влияет на продолжительность жизни людей. Лица, которые увеличат свою подвижность, могут прожить на несколько лет дольше, а наиболее активные — на 11 лет больше.

Об этом говорится в исследовании ученых, пишет British Journal of Sports Medicine.

Читайте также:

Что влияет на продолжительность жизни

Ученые выяснили, что физическая активность может значительно увеличить продолжительность жизни. Отмечается, что люди после 40 лет, которые поддерживают уровень физической активности на уровне активных 25% населения, могут прожить на 5,3 года дольше.

Исследователи проанализировали данные смертности 2017 года, соединив их с информацией о физической активности, полученной из Национального исследования здоровья и питания 2003-2006 годов. Все виды нагрузки были переведены в эквивалент часов ходьбы со скоростью 5 км/ч.

Результаты показали, что самые активные участники тратили около 160 минут в день на физическую активность, тогда как наименее активные — только 49 минут. 

Впоследствии ученые пришли к выводу, если менее активные люди повысят свою активность до среднего уровня, их жизнь может продлиться на 3,5 года. Наиболее подвижные могли бы добавить к своей жизни почти 11 лет. 

Исследователи также отметили, что дополнительный час ходьбы для тех, кто двигается меньше всего, может дать еще шесть часов жизни.

Напомним, ранее исследователи выяснили, что подъем по лестнице вместо лифта может вдвое снизить риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. Вместе с тем, у мужчин этот эффект был не столь заметен.

Раньше мы писали о том, что плохие сны приносят неожиданную пользу. Они помогают бороться со страхами и улучшают работу мозга по реакции на лечебные ситуации в реальной жизни.

спорт здоровье возраст ученые исследование жизнь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:21 Преступная организация в Одесской мэрии – дело передали в суд

09:11 Невыплаченные субсидии и льготы — как получить средства

Text

09:08 Офицер Маркив назвал самые сильные стороны Сил обороны

09:02 Прожить дольше реально — что для этого нужно

09:02 Выходные на Рождество и Новый год — как будут отдыхать украинцы

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

08:53 США передадут Украине еще 20 млрд дол. военной помощи

08:45 Тарифы на отопление за один квадрат — цены за разные типы

08:38 Партизаны повредили магистраль, по которой везли оружие в Курск

08:33 Очереди на границе с Украиной — какая ситуация на КПП

08:30 Проверка документов работниками ТЦК — на что обратить внимание

09:21 Преступная организация в Одесской мэрии – дело передали в суд

09:11 Невыплаченные субсидии и льготы — как получить средства

09:02 Прожить дольше реально — что для этого нужно

09:02 Выходные на Рождество и Новый год — как будут отдыхать украинцы

08:53 США передадут Украине еще 20 млрд дол. военной помощи

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

08:45 Тарифы на отопление за один квадрат — цены за разные типы

08:38 Партизаны повредили магистраль, по которой везли оружие в Курск

08:33 Очереди на границе с Украиной — какая ситуация на КПП

08:30 Проверка документов работниками ТЦК — на что обратить внимание

08:29 В Киеве несовершеннолетний пел "Я русский" — какое решение суда

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

09:08 Офицер Маркив назвал самые сильные стороны Сил обороны

Text

08:00 День ВСУ и новые права налоговиков — эфир Ранок.LIVE

5 декабря 2024
Text

21:28 Некоторым категориям мужчин разрешат выезд за границу, — нардеп

Text

19:58 Нардеп сообщила, насколько эффективна защита энергообъектов

Text

18:21 Нардеп Чернев объяснил, лишилась ли Украина "бусификации"

Text

17:53 Сибига жестко обратился к Лаврову — эфир Вечір.LIVE

Text

17:09 Налоговая получит доступ ко всем счетам — Смаглюк объяснила когда

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

13:34 Военный объяснил, почему необходимо встать на учет в ТЦК

Text

13:09 Бракованные мины для ВСУ — нардеп заявила о создании комиссии

Text

13:04 Ермак встретился с командой Трампа — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году