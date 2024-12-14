Спорт поможет прожить на 5 лет дольше

Пожилая пара. Фото: Depositphotos

Ученые нашли ответ на вопрос, как продлить себе жизнь. Авторы нового исследования выяснили, что человек может жить на пять лет дольше, если больше будет заниматься спортом.

Результаты исследования были опубликованы в журнале British Journal of Sports Medicine.

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Спорт поможет жить дольше

Если бы люди были одержимы физическими тренировками, то могли бы увеличить продолжительность своей жизни в среднем на пять лет. К такому выводу пришли авторы нового исследования. Известно, что люди, регулярно занимающиеся спортом, подвержены меньшему риску сердечных заболеваний, диабету, депрессии, слабоумию и множеству других проблем со здоровьем.

Новый анализ также подчеркивает мощную роль физической активности в долголетии людей. Он показал, как значительны различия меж более и менее активными группами населения.

В рамках исследования ученые разделили взрослых американцев в возрасте 40 лет и старше на четыре группы. Разделение определили в зависимости от уровня физической активности испытуемых в период с 2003 по 2006 год. Затем ученые проследили за состоянием их здоровья в течение нескольких лет.

В этот период наиболее активные люди имели на 73% меньше шансов умереть от любой причины, чем наименее активные.

"Если есть что-то, что можно сделать, чтобы снизить риск смерти более чем вдвое, то это физическая активность. Она имеет огромную силу", — заверил ведущий автор исследования, профессор общественного здравоохранения в Университете Гриффита в Австралии Леннерт Веерман.

Как происходило исследование

Самые активные взрослые занимались спортом на уровне, эквивалентном ходьбе в течение 2 часов 40 минут в день. Чтобы догнать их, наименее активным взрослым придется добавить в свой ежедневный распорядок почти два часа ходьбы.

Если они это сделают, то смогут прожить в среднем на 10,9 лет дольше, показывают расчеты. Для самых активных взрослых это означает дополнительные 6,3 часа жизни за каждый час ходьбы.

Однако часовая прогулка не будет иметь большого значения для самых активных взрослых, которые, возможно, уже вытеснили максимум из физических упражнений, считает Веерман.

Повышение уровня физической активности позволило бы увеличить среднюю продолжительность жизни в США до 83,7 лет по сравнению с 78,6 годами в 2017 году.

По словам исследователей, полученные результаты отмечают важность физических упражнений для здоровья. Ученые даже посоветовали учитывать этот факт при проектировании населенных пунктов, чтобы люди могли вести более спортивный образ жизни.

Физическая активность оказывает влияние на продолжительность жизни людей. Лица, которые увеличат свою подвижность, могут прожить на несколько лет дольше, а наиболее активные — на 11 лет больше.

Напомним, ранее исследователи выяснили, что подъем по лестнице вместо лифта может вдвое снизить риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. Вместе с тем, у мужчин этот эффект был не столь заметен.