Что делать, чтобы заснуть — фрукты, которые помогут

Женщина спит. Иллюстративное фото: freepik

Сейчас многие украинцы страдают бессонницей и это негативно влияет на здоровье. Однако прежде чем тянуться за снотворным, следует обратить внимание на фрукты, ведь они могут улучшить сон.

Новини.LIVE выяснили, что нужно есть, чтобы лучше спать.

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Какие фрукты нужно съесть, чтобы лучше уснуть

Как известно, многие фрукты содержат не только витамины, но и вещества, способствующие улучшению сна благодаря содержанию мелатонина, триптофана, магния или других полезных компонентов.

Специалисты Министерства здравоохранения советуют обратить внимание на следующие фрукты:

вишни и черешни (эти ягоды являются естественным источником мелатонина, гормона, регулирующего сон. Ее потребление перед сном может помочь заснуть быстрее);

(эти ягоды являются естественным источником мелатонина, гормона, регулирующего сон. Ее потребление перед сном может помочь заснуть быстрее); бананы (они богаты магнием и калием, расслабляющими мышцы, а также содержащими триптофан — аминокислоту, способствующую выработке серотонина и мелатонина);

(они богаты магнием и калием, расслабляющими мышцы, а также содержащими триптофан — аминокислоту, способствующую выработке серотонина и мелатонина); киви (витамин C, антиоксиданты и серотонин в киви помогают улучшить качество сна. Исследования показывают, что потребление 1–2 киви в час до сна может способствовать более быстрому засыпанию);

(витамин C, антиоксиданты и серотонин в киви помогают улучшить качество сна. Исследования показывают, что потребление 1–2 киви в час до сна может способствовать более быстрому засыпанию); черника , малина , клубника (эти ягоды богаты антиоксидантами, которые помогают уменьшить стресс и способствуют релаксации, что может положительно повлиять на сон);

, , (эти ягоды богаты антиоксидантами, которые помогают уменьшить стресс и способствуют релаксации, что может положительно повлиять на сон); авокадо (хотя технически это не фрукт, авокадо богат магнием, который способствует расслаблению нервной системы и помогает уснуть);

(хотя технически это не фрукт, авокадо богат магнием, который способствует расслаблению нервной системы и помогает уснуть); апельсины и другие цитрусовые (они содержат витамин B6, помогающий организму производить мелатонин);

и другие цитрусовые (они содержат витамин B6, помогающий организму производить мелатонин); ананас (способствует повышению уровня мелатонина в крови, что может помочь лучше спать);

(способствует повышению уровня мелатонина в крови, что может помочь лучше спать); яблоко (яблочная клетчатка и природный сахар не дадут вам проснуться ночью, поддерживая равномерный уровень сахара в крови).

Как употреблять фрукты перед сном

Для того чтобы лучше заснуть, следует есть фрукты за 1-2 часа до сна, чтобы организм имел время их усвоить. Также важно избегать чрезмерного потребления этих продуктов, чтобы не было ощущения тяжести желудка.

Также дополнительно следует комбинировать фрукты с другими успокаивающими продуктами, например орехами или йогуртом.

Можно начать с одного фрукта, который вам нравится, и если это поможет, продолжите его потреблять и экспериментируйте с другими.

Напомним, недавно мы писали, что категорически нельзя делать вечером, чтобы была бессонница.

Также мы сообщали, что для нормального самочувствия должно каждые сутки спать по меньшей мере восемь часов. В то же время недостаток отдыха может привести к серьезным последствиям для здоровья.