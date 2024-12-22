Як швидко заснути — речі, які не варто робити перед сном

Дівчина спить. Фото: Pexels

Зараз багато українців мають проблеми зі сном. Це пов'язано з перевтомою та постійним стресом. Щоб позбутись безсоння, є чимало способів.

Доцент кафедри медицини сну Анкіт Парех поділився правилами, яких потрібно дотримуватись для здорового сну.

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Що не можна робити перед сном

Варто відповідально підійти до обрання вечері. Відмовтеся від вживання гострої або жирної їжі після 20:00. Вона може привести до розладу сну.

Крім того, перед сном не рекомендують пити каву. Стимулюючий ефект кофеїну може зберігатися протягом шести годин після його споживання. Тож краще випити горнятко кави вже після пробудження. Алкоголь теж не гарантує міцний та глибокий сон.

"Коли люди вживають алкоголь, це скорочує кількість часу, який вони проводять у глибоких стадіях сну — це, як правило, період, який ваше тіло потребує для відновлення. Регулярне вживання алкоголю також підвищує ймовірність розвитку апное уві сні, стану, через який люди перестають дихати під час сну. Алкоголь може спричинити розслаблення м'язів горла та язика, що може блокувати потік кисню. Це змушує людей постійно прокидатися, погіршуючи нічний сон", — пояснив Анкіт Парех.

Варто також обмежити фізичні вправи перед сном. Спортом краще займатись до 19:00. Вправи можуть пришвидшити частоту серцевих скорочень і внутрішню температуру, через що вам буде важко заснути.

Ще одна порада від Пареха — за годину до сну відмовтеся від перегляду соцмереж, фільмів чи серіалів. Натомість варто провітрити кімнату, зробити дихальні вправи, легку розтяжку та лягати спати щодня в однаковий час.

Нагадаємо, часто люди, аби побороти безсоння, вживають таблетки з мелатоніном. Однак таке самопризначення може завдати серйозної шкоди здоров'ю.

Людина для нормального самопочуття має кожної доби спати щонайменше вісім годин. Водночас нестача відпочинку може спричинити серйозні наслідки для здоров'я.