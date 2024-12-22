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Бессонница обеспечена — что категорически нельзя делать вечером

22 декабря 2024 10:25
Андрей Плахонин - Редактор
Как быстро заснуть — вещи, которые не стоит делать перед сном
Девушка спит. Фото: Pexels
Андрей Плахонин - Редактор

Сейчас у многих украинцев есть проблемы со сном. Это связано с переутомлением и постоянным стрессом. Чтобы избавиться от бессонницы, есть немало способов.

Доцент кафедры медицины сна Анкит Парех поделился правилами, которых нужно придерживаться для здорового сна.

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Что нельзя делать перед сном

Следует ответственно подойти к избранию ужина. Откажитесь от употребления острой или жирной пищи после 20:00. Она может привести к расстройству сна.

Кроме того, перед сном не советуют пить кофе. Стимулирующий эффект кофеина может сохраняться в течение 6 часов после его употребления. Так что лучше выпить чашку кофе уже после пробуждения. Алкоголь тоже не гарантирует крепкий и глубокий сон.

"Когда люди употребляют алкоголь, это сокращает количество времени, которое они проводят в глубоких стадиях сна — это, как правило, период, который ваше тело требует для восстановления. Регулярное употребление алкоголя также повышает вероятность развития апноэ во сне, состояния, из-за которого люди перестают дышать во время сна. Алкоголь может вызвать расслабление мышц горла и языка, что может блокировать поток кислорода. Это заставляет людей постоянно просыпаться, ухудшая ночной сон", — объяснил Анкит Парех.

Следует также ограничить физические упражнения перед сном. Спортом лучше заниматься до 19:00. Упражнения могут ускорить частоту сердечных сокращений и внутреннюю температуру, из-за чего вам будет тяжело уснуть.

Еще один совет от Пареха — за час до сна откажитесь от просмотра соцсетей, фильмов или сериалов. Вместо этого следует проветрить комнату, сделать дыхательные упражнения, легкую растяжку и ложиться спать каждый день в одинаковое время.

Напомним, часто люди, чтобы побороть бессонницу, употребляют таблетки с мелатонином. Однако такое самоназначение может нанести серьезный вред здоровью.

Человек для нормального самочувствия должен ежедневно спать не менее восьми часов. В то же время недостаток отдыха может привести к серьезным последствиям для здоровья.

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