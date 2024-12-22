Как быстро заснуть — вещи, которые не стоит делать перед сном

Бессонница обеспечена — что категорически нельзя делать вечером
Сейчас у многих украинцев есть проблемы со сном. Это связано с переутомлением и постоянным стрессом. Чтобы избавиться от бессонницы, есть немало способов.
Доцент кафедры медицины сна Анкит Парех поделился правилами, которых нужно придерживаться для здорового сна.
Что нельзя делать перед сном
Следует ответственно подойти к избранию ужина. Откажитесь от употребления острой или жирной пищи после 20:00. Она может привести к расстройству сна.
Кроме того, перед сном не советуют пить кофе. Стимулирующий эффект кофеина может сохраняться в течение 6 часов после его употребления. Так что лучше выпить чашку кофе уже после пробуждения. Алкоголь тоже не гарантирует крепкий и глубокий сон.
"Когда люди употребляют алкоголь, это сокращает количество времени, которое они проводят в глубоких стадиях сна — это, как правило, период, который ваше тело требует для восстановления. Регулярное употребление алкоголя также повышает вероятность развития апноэ во сне, состояния, из-за которого люди перестают дышать во время сна. Алкоголь может вызвать расслабление мышц горла и языка, что может блокировать поток кислорода. Это заставляет людей постоянно просыпаться, ухудшая ночной сон", — объяснил Анкит Парех.
Следует также ограничить физические упражнения перед сном. Спортом лучше заниматься до 19:00. Упражнения могут ускорить частоту сердечных сокращений и внутреннюю температуру, из-за чего вам будет тяжело уснуть.
Еще один совет от Пареха — за час до сна откажитесь от просмотра соцсетей, фильмов или сериалов. Вместо этого следует проветрить комнату, сделать дыхательные упражнения, легкую растяжку и ложиться спать каждый день в одинаковое время.
Напомним, часто люди, чтобы побороть бессонницу, употребляют таблетки с мелатонином. Однако такое самоназначение может нанести серьезный вред здоровью.
Человек для нормального самочувствия должен ежедневно спать не менее восьми часов. В то же время недостаток отдыха может привести к серьезным последствиям для здоровья.
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