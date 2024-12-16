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Заснути легко — лікарка назвала топ-способи без пігулок

16 грудня 2024 23:22
Андрій Плахонін - Редактор
Як заснути без таблеток — дієві поради від ендокринолога
Таблетки на столі. Фото: Pixels
Андрій Плахонін - Редактор

Чимало людей страждають від безсоння. Часто, аби побороти проблему, вживають таблетки з мелатоніном. Однак таке самопризначення може завдати серйозної шкоди здоров'ю.

Про це повідомила лікар-ендокринолог Олеся Підмурняк.

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Чим можуть бути шкідливі таблетки з мелатоніном

Як пояснює Олеся Підмурняк, мелатонін — гормон, який відповідає за регуляцію сну та циркадних ритмів. Самопризначення таблетованої форми цього гормону зараз дуже поширене. Однак це може бути небезпечно.

Надлишок мелатоніну може викликати побічні ефекти — сонливість вдень, головний біль, запаморочення або навіть порушення циклу сну. Якщо вживати таблетки з мелатоніну регулярно, організм може знизити власне вироблення гормону. Це зрештою зробить ситуацію ще складнішою.

Крім того, мелатонін підходить не кожному. У деяких людей він може викликати тривожність, погіршення настрою або навіть депресивні стани. За словами лікарки, мелатонін також може впливати на ефективність ліків, які приймає людина. Самопризначення мелатоніну лише приховає симптоми. Позбутись безсоння можна й без таблеток.

Як побороти безсоння

В першу чергу, лікарка радить дотримуватись гігієни сну. Лягати та прокидатись варто в один і той самий час. Також варто додати фізичної активності вдень або спробувати медитацію. Крім того, багато лікарів рекомендують слухати музику для сну з легким гіпнозом. Від безсоння таке лікування використовується навіть у медичних клініках.

Як заснути при безсонні без ліків:

  • прийняти теплу ванну, можна додати відвар м'яти;
  • випити гаряче молоко з медом;
  • не варто читати книгу, дивитися телевізор чи користуватися комп'ютером перед сном;
  • за 30 хвилин до сну можна випити трав'яний чай.

Крім того, легше буде заснути, якщо в кімнаті буде темно. Для цього можна використовувати щільні штори або жалюзі.

Нагадаємо, вчені знайшли відповідь на питання, як подовжити життя. Автори нового дослідження з'ясували, що людина може жити на п'ять років довше, якщо більше займатиметься спортом.

Для здоров'я людини важливий магній. Його вміст в організмі дорослої людини вагою 70 кг становить близько 1000 ммоль. При цьому одна половина припадає на кістки, а друга — на міжклітинний простір.

здоров'я медицина поради лікарі безсоння ендокринолог

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