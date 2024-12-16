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Уснуть легко — врач назвала топ-способы без таблеток

16 декабря 2024 23:22
Андрей Плахонин - Редактор
Как уснуть без таблеток — действенные советы от эндокринолога
Таблетки на столе. Фото: Pixels
Андрей Плахонин - Редактор

Много людей страдают от бессонницы. Часто, чтобы справиться с проблемой, принимают таблетки с мелатонином. Однако такое самоназначение может нанести серьезный вред здоровью.

Об этом сообщила врач-эндокринолог Олеся Пидмурняк.

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Чем могут быть вредны таблетки с мелатонином

Как объясняет Олеся Пидмурняк, мелатонин — гормон, отвечающий за регуляцию сна и циркадных ритмов. Самоназначение таблетированной формы этого гормона сейчас очень распространено. Однако это может быть опасно.

Избыток мелатонина может вызвать побочные эффекты — сонливость днем, головные боли, головокружение или даже нарушение цикла сна. Если употреблять таблетки с мелатонином регулярно, организм может снизить собственную выработку гормона. Это в конечном счете сделает ситуацию еще более сложной.

Кроме того, мелатонин подходит не каждому. У некоторых людей он может вызвать тревожность, ухудшение настроения или даже депрессивное состояние. По словам врача, мелатонин также может влиять на эффективность лекарства, которое принимает человек. Самоназначение мелатонина только скроет симптомы. Избавиться от бессонницы можно и без таблеток.

Как побороть бессонницу

В первую очередь, врач советует соблюдать гигиену сна. Ложиться и просыпаться стоит в одно и то же время. Также следует добавить физическую активность днем или попробовать медитацию. Кроме того, многие врачи рекомендуют слушать музыку для сна с легким гипнозом. От бессонницы такое лечение используется даже в медицинских клиниках.

Как уснуть при бессоннице без лекарств:

  • принять теплую ванну, можно добавить отвар мяты;
  • выпить горячее молоко с медом;
  • не следует читать книгу, смотреть телевизор или пользоваться компьютером перед сном;
  • за 30 минут до сна можно выпить травяной чай.

Кроме того, легче будет уснуть, если в комнате будет темно. Для этого можно использовать плотные шторы или жалюзи.

Напомним, ученые нашли ответ на вопрос, как продлить жизнь. Авторы нового исследования выяснили, что человек может жить на пять лет дольше, если будет больше заниматься спортом.

Для здоровья человека важен магний. Его содержание в организме взрослого человека весом 70 кг составляет около 1000 ммоль. При этом одна половина приходится на кости, а вторая — на межклеточное пространство.

здоровье медицина советы врачи бессонница эндокринолог

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