Люди усміхаються. Фото: Freepik

Магній — це макроелемент, мінерал та електрололіт. Його вміст в організмі дорослої людини вагою 70 кг становить близько 1000 ммоль. При цьому одна половина припадає на кістки, а друга — на міжклітинний простір. Тому він важливий для здоров'я.

Про це повідомляє HealthBlog.

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Яка користь магнію

Магній впливає на формування кісток і зубів, а також бере участь у правильній роботі кишківника, нервової, серцево-судинної та м'язової систем.

Також він важливий при вітамінів групи В та вітаміну С, кальцію. Магній сприяє нормалізації серцевого ритму й рівня глюкози в крові та підтримці функціональності м'язів і стінок судин.

Він забезпечує захист організму від надмірної реакції на стрес.

Якщо в організмі відчувається нестача магнію, то виникають м'язові посмикування, тремтіння, посилюються рефлекси, може розвинутися тетанія (болючі скорочення м'язів), блювання, загальна слабкість і навіть зміни особистості.

У яких продуктах міститься магній

Магній міститься в горіхах і насінні, бобових та крупах, овочах і листових рослинах. Найбільше його є у:

гарбузове насіння;

насіння льону;

бразильські горіхи;

макове насіння й насіння соняшника;

кіноа;

вівсянка;

булгур;

бурий рис;

червона квасоля;

щавель і шпинат;

кеш’ю, мигдаль і фундук.

Як правильно приймати магній

У цьому варто знати деякі особливості:

за чутливого кишківника треба віддавати перевагу хелатам;

аби не спричинити подразнення шлунково-кишкового тракту, дієтичні добавки краще пити до або під час їди;

добову дозу бажано ділити на декілька прийомів;

білок і фруктоза покращують всмоктування мінералу, а фітинова кислота — погіршує;

з кавою, чаєм, алкоголем чи сечогінними засобами прийом магній краще не поєднувати.

Шкода магнію для організму людини

Якщо приймати ліки або дієтичні добавки з магнієм безконтрольно, не дотримуючи рекомендацій інструкції або призначення лікаря, його рівень у крові може значно підвищитися. Особливо у людей з тяжкими захворюваннями нирок або при запальних процесах у кишківнику, коли магній починає всмоктуватися дуже швидко.

Це може призвести до зниження сухожильних рефлексів, порушень роботи гладкої мускулатури, м'язової слабкості.

Нагадаємо, вчені винайшли матеріал, який пришвидшить процес загоєння переломів. Це препарат, який містить людську кров.

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