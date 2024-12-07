Як какао в щоденному раціоні покращує стан судин — дослідження

Какао. Ілюстративне фото: Stevia Benefits

Вчені провели дослідження впливу какао на організм людини та його корисних властивостей. З'ясувалося, що какао запобігає пошкодженню судин внаслідок стресу та шкідливої їжі.

Про це пише журнал Food and Function.

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Вплив какао на здоров'я

Науковці вивчали антиоксидантну дію природних флавонолів у какао, які є органічними антиоксидантами.

Як відомо, споживання жирної їжі та стрес призводять до утворення активних форм кисню та окисного стресу клітин стінок судин в людському організмі. Цьому можуть протидіяти антиоксиданти, велика кількість яких міститься в какао.

Для перевірки їхньої дії науковці запросили 23 молодих здорових добровольців, які після жирного сніданку споживали какао з високим або низьким вмістом флаванолів. Виявилося, що у тих, хто споживав какао з низьким вмістом флаванолів, через 30 і 90 хвилин після стресу здатність судин розширюватися погіршилася. А у тих, хто випив какао з високим вмістом флаванолів — за 90 хвилин після стресу здатність судин розширюватися навіть покращилася. Водночас флаваноли ніяк не вплинули на інші показники.

Дози флаванолів, які використовували в експерименті, містяться у двох чашках зеленого чаю, 300 грамах ягід або 5,5 столових ложках какао. Їх легко додати до щоденного раціону, що допоможе зменшити вплив стресу на здоров'я людини.

Нагадаємо, фізична активність впливає на тривалість життя людей. Вони можуть прожити на кілька років довше, а найбільш активні — на 11 років більше.

А підйом сходами замість ліфта може вдвічі знизити ризик серйозних серцево-судинних захворювань у жінок. Разом з тим, у чоловіків цей ефект був не таким помітним.