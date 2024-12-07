Как какао в ежедневном рационе улучшает состояние сосудов

Какао. Иллюстративное фото: Stevia Benefits

Ученые провели исследование влияния какао на организм человека и его полезные свойства. Выяснилось, что какао предотвращает повреждение сосудов в результате стресса и вредной пищи.

Об этом пишет журнал Food and Function.

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Воздействие какао на здоровье

Ученые изучали антиоксидантное действие природных флавонолов в какао, являющихся органическими антиоксидантами.

Как известно, потребление жирной пищи и стресс приводят к образованию активных форм кислорода и окислительного стресса клеток стенок сосудов в организме человека. Этому могут противодействовать антиоксиданты, большое количество которых содержится в какао.

Для проверки их действия ученые пригласили 23 молодых здоровых добровольцев, которые после жирного завтрака потребляли какао с высоким или низким содержанием флаванолов. Оказалось, что у тех, кто употреблял в пищу какао с низким содержанием флаванолов, через 30 и 90 минут после стресса способность сосудов расширяться ухудшилась. А у тех, кто выпил какао с высоким содержанием флаванолов — через 90 минут после стресса способность сосудов расширяться даже улучшилась. В то же время флаванолы никак не повлияли на другие показатели.

Дозы флаванолов, которые использовали в эксперименте, содержатся в двух чашечках зеленого чая, 300 грамм ягод или 5,5 столовых ложках какао. Их легко добавить в ежедневный рацион, что поможет уменьшить влияние стресса на здоровье человека.

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