Японський дієтолог розкрив секрет довголіття — яку страву треба вживати

Японська лікарка назвала страву, яка продовжить життя на роки
Станом на вересень 2024 року в Японії проживало понад 95 тисяч довгожителів віком від 100 років. Лікар-дієтолог назвала одну дуже корисну страву, яку мешканці країни часто вживають.
Про це пише Daily Express.
Секрет довголіття японців
Основним продуктом японської кухні завжди були морські водорості, там їх додають до великої кількості страв. За словами дієтолога, найбільш поширеними є: комбу, вакаме, норі, хіджікі, кантен та аонорі.
Морська капуста є багатою на полісахариди — тип вуглеводів, які діють як харчові волокна та сприяють здоров’ю кишечника як пробіотичне джерело для корисних кишкових бактерій.
Також вони містять профілактичні компоненти, серед яких поліфеноли, каротиноїди та омега-3 жирні кислоти. Водночас вони мають низьку калорійність через високий вміст клітковини та води.
Загалом цей продукт багатий на різні корисні речовини:
- клітковину;
- полісахариди;
- поліненасичені незамінні жирні кислоти;
- йод;
- калій;
- залізо;
- магній;
- цукровий спирт;
- фітохімічні речовини;
- натрій.
Відомо, що полісахариди використовують у харчовій промисловсоті як загусник і емульгатор.
Нагадаємо, вчені винайшли матеріал, який пришвидшить процес загоєння переломів. Це препарат, який містить людську кров.
Також дослідники з'ясували вплив какао на організм людини та розповіли про його корисні властивості.
Читайте Новини.LIVE!