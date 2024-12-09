Японський дієтолог розкрив секрет довголіття — яку страву треба вживати

Японці. Ілюстративне фото: shutterstock

Станом на вересень 2024 року в Японії проживало понад 95 тисяч довгожителів віком від 100 років. Лікар-дієтолог назвала одну дуже корисну страву, яку мешканці країни часто вживають.

Про це пише Daily Express.

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Основним продуктом японської кухні завжди були морські водорості, там їх додають до великої кількості страв. За словами дієтолога, найбільш поширеними є: комбу, вакаме, норі, хіджікі, кантен та аонорі.

Морська капуста. Фото: klopotenko.com

Морська капуста є багатою на полісахариди — тип вуглеводів, які діють як харчові волокна та сприяють здоров’ю кишечника як пробіотичне джерело для корисних кишкових бактерій.

Також вони містять профілактичні компоненти, серед яких поліфеноли, каротиноїди та омега-3 жирні кислоти. Водночас вони мають низьку калорійність через високий вміст клітковини та води.

Загалом цей продукт багатий на різні корисні речовини:

клітковину;

полісахариди;

поліненасичені незамінні жирні кислоти;

йод;

калій;

залізо;

магній;

цукровий спирт;

фітохімічні речовини;

натрій.

Відомо, що полісахариди використовують у харчовій промисловсоті як загусник і емульгатор.

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