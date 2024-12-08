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Матеріал із людської крові допоможе швидше лікувати переломи

8 грудня 2024 06:35
Андрій Плахонін - Редактор
Що відомо про новий метод лікування переломів за допомогою людської крови
Лікар накладає пов'язку на травмовану ногу. Фото ілюстративне: depositphotos.com
Андрій Плахонін - Редактор

Учені винайшли матеріал, який пришвидшить процес загоєння переломів. Це людська кров, яка в поєднанні із синтетичними пептидами утворює регенеративний імплант.

Про відповідне дослідження йдеться в матеріалі, яке в суботу, 7 грудня, оприлюднило видання ScienceAlert.

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Що відомо про лікування переломів за допомогою нового методу

Наразі винахід вже випробували на тваринах. Експерименти довели, що такий підхід до лікування значно покращує відновлення кісткових тканин: дефекти у кістках черепа успішно загоїлися. Якщо матеріал використовуватимуть у лікуванні людей, це може стати еволюцією у травматології.

Новий імплант працює завдяки згортанню крові. Пептидні молекули сприяють утворенню регенеративної гематоми, на основі якої відновлюються пошкоджені кістки. Лікування за цим методом може і посилити природні можливості відновлення, і компенсувати їх недостатность. Зокрема, це важливо для людей похилого віку, в яких організм зазвичай більш повільно відновлюється після переломів.

Розробка є доступною та економічною, тому вчені вважають, що в подальшому такі технології будуть широко використовуватися в медицині.

Нагадаємо, у США завершили фінальну фазу клінічних досліджень новаторської вакцини ленакапавіру проти ВІЛ. Дослідження показали, що дві ін'єкції на рік знижують ризик нової ВІЛ-інфекції на 96%. 

Також ми повідомляли, що в Конго майже вісім десятків людей померли від невідомої хвороби. За симптомами вона нагадує грип.

наука вчені медицина лікування кров перелом

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