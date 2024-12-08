Що відомо про новий метод лікування переломів за допомогою людської крови

Лікар накладає пов'язку на травмовану ногу. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Учені винайшли матеріал, який пришвидшить процес загоєння переломів. Це людська кров, яка в поєднанні із синтетичними пептидами утворює регенеративний імплант.

Про відповідне дослідження йдеться в матеріалі, яке в суботу, 7 грудня, оприлюднило видання ScienceAlert.

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Наразі винахід вже випробували на тваринах. Експерименти довели, що такий підхід до лікування значно покращує відновлення кісткових тканин: дефекти у кістках черепа успішно загоїлися. Якщо матеріал використовуватимуть у лікуванні людей, це може стати еволюцією у травматології.

Новий імплант працює завдяки згортанню крові. Пептидні молекули сприяють утворенню регенеративної гематоми, на основі якої відновлюються пошкоджені кістки. Лікування за цим методом може і посилити природні можливості відновлення, і компенсувати їх недостатность. Зокрема, це важливо для людей похилого віку, в яких організм зазвичай більш повільно відновлюється після переломів.

Розробка є доступною та економічною, тому вчені вважають, що в подальшому такі технології будуть широко використовуватися в медицині.

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