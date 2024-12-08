Что известно о новом методе лечения переломов с помощью человеческой крови

Врач накладывает повязку на травмированную ногу. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Ученые изобрели материал, который ускорит процесс заживления переломов. Это человеческая кровь, которая в сочетании с синтетическими пептидами образует регенеративный имплант.

О соответствующем исследовании говорится в материале, который в субботу, 7 декабря, обнародовало издание ScienceAlert.

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На данный момент изобретение уже опробовали на животных. Эксперименты доказали, что такой подход к лечению значительно улучшает восстановление костных тканей: дефекты в костях черепа успешно зажили. Если материал будет использоваться в лечении людей, это может стать эволюцией в травматологии.

Новый имплант работает благодаря свертыванию крови. Пептидные молекулы способствуют образованию регенеративной гематомы, на основе которой восстанавливаются поврежденные кости. Лечение по этому методу может и усилить естественные возможности восстановления, и компенсировать их недостаточность. В частности, это важно для пожилых людей, у которых организм обычно более медленно восстанавливается после переломов.

Разработка доступна и экономична, поэтому ученые считают, что в дальнейшем такие технологии будут широко использоваться в медицине.

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