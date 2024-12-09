Японский диетолог раскрыл секрет долголетия – какое блюдо нужно употреблять.

Японский врач назвала блюдо, которое продлит жизнь на годы
По состоянию на сентябрь 2024 года в Японии проживало более 95 тысяч долгожителей от 100 лет. Врач-диетолог назвала одно очень полезное блюдо, которое жители страны часто употребляют.
Об этом пишет Daily Express.
Секрет долголетия японцев
Основным продуктом японской кухни всегда были морские водоросли, там их добавляют в большое количество блюд. По словам диетолога, наиболее распространенные: комба, вакаме, нори, хиджики, кантен и аонори.
Морская капуста богата полисахаридами — типом углеводов, которые действуют как пищевые волокна и способствуют здоровью кишечника как пробиотический источник для полезных кишечных бактерий.
Также они содержат профилактические компоненты, среди которых полифенолы, каротиноиды и жирные кислоты омега-3. В то же время они имеют низкую калорийность из-за высокого содержания клетчатки и воды.
В целом этот продукт богат различными полезными веществами:
- клетчатку;
- полисахариды;
- полиненасыщенные незаменимые жирные кислоты;
- йод;
- калий;
- железо;
- магний;
- сахарный спирт;
- фитохимические вещества;
- натрия.
Известно, что полисахариды используются в пищевой промышленности в качестве загустителя и эмульгатора.
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