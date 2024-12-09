Японский диетолог раскрыл секрет долголетия – какое блюдо нужно употреблять.

Японцы. Иллюстративное фото: shutterstock

По состоянию на сентябрь 2024 года в Японии проживало более 95 тысяч долгожителей от 100 лет. Врач-диетолог назвала одно очень полезное блюдо, которое жители страны часто употребляют.

Об этом пишет Daily Express.

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Основным продуктом японской кухни всегда были морские водоросли, там их добавляют в большое количество блюд. По словам диетолога, наиболее распространенные: комба, вакаме, нори, хиджики, кантен и аонори.

Морская капуста. Фото: klopotenko.com

Морская капуста богата полисахаридами — типом углеводов, которые действуют как пищевые волокна и способствуют здоровью кишечника как пробиотический источник для полезных кишечных бактерий.

Также они содержат профилактические компоненты, среди которых полифенолы, каротиноиды и жирные кислоты омега-3. В то же время они имеют низкую калорийность из-за высокого содержания клетчатки и воды.

В целом этот продукт богат различными полезными веществами:

клетчатку;

полисахариды;

полиненасыщенные незаменимые жирные кислоты;

йод;

калий;

железо;

магний;

сахарный спирт;

фитохимические вещества;

натрия.

Известно, что полисахариды используются в пищевой промышленности в качестве загустителя и эмульгатора.

Напомним, ученые изобрели материал, который ускорит процесс заживления переломов. Это препарат, который содержит человеческую кровь.

Также исследователи выяснили влияние какао на организм человека и рассказали о его полезных свойствах.