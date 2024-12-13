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Полезен ли магний для человека и как правильно его принимать

13 декабря 2024 21:34
Катерина Османская - Редактор
Как правильно принимать магний
Люди улыбаются. Фото: Freepik
Катерина Османская - Редактор

Магний — это макроэлемент, минерал и электрололит. Его содержание в организме взрослого человека весом 70 кг составляет около 1000 ммоль. При этом одна половина приходится на кости, а вторая — на межклеточное пространство. Поэтому он важен для здоровья.

Об этом сообщает HealthBlog.

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Какая польза магния

Магний влияет на формирование костей и зубов, а также участвует в правильной работе кишечника, нервной, сердечно-сосудистой и мышечной систем.

Также он важен при витаминах группы В и витамине С, кальции. Магний способствует нормализации сердечного ритма и уровня глюкозы в крови и поддержанию функциональности мышц и стенок сосудов.

Он обеспечивает защиту организма от чрезмерной реакции на стресс.

Если в организме ощущается недостаток магния, то возникают мышечные подергивания, дрожь, усиливаются рефлексы, может развиться тетания (болезненные сокращения мышц), рвота, общая слабость и даже изменения личности.

В каких продуктах содержится магний

Магний содержится в орехах и семенах, бобовых и крупах, овощах и лиственных растениях. Больше всего его есть в:

  • тыквенные семена;
  • семена льна;
  • бразильские орехи;
  • маковые семена и семена подсолнечника;
  • киноа;
  • овсянка;
  • булгур;
  • бурый рис;
  • красная фасоль;
  • щавель и шпинат;
  • кешью, миндаль и фундук.

Как правильно принимать магний

В этом следует знать некоторые особенности:

  • при чувствительном кишечнике нужно отдавать предпочтение хелатам;
  • чтобы не вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта, диетические добавки лучше пить до или во время еды;
  • суточную дозу желательно делить на несколько приемов;
  • белок и фруктоза улучшают всасывание минерала, а фитиновая кислота – ухудшает;
  • с кофе, чаем, алкоголем или мочегонными средствами прием магний лучше не совмещать.

Вред магния для организма человека

Если принимать лекарства или диетические добавки с магнием бесконтрольно, не следуя рекомендациям инструкции или назначению врача, его уровень крови может значительно повыситься. Особенно у людей с тяжелыми заболеваниями почек или при воспалительных процессах в кишечнике, когда магний начинает всасываться очень быстро.

Это может привести к снижению сухожильных рефлексов, нарушениям работы гладкой мускулатуры, мышечной слабости.

Напомним, ученые изобрели материал, который ускорит процесс заживления переломов. Это препарат, содержащий человеческую кровь.

Также исследователи выяснили влияние какао на организм человека и рассказали о его полезных свойствах.

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