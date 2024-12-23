Як у період свят уникнути харчового отруєння

Люди за святковим столом. Фото ілюстративне: onclinic.ua

Попереду святкові застілля, але це не лише широкий асортимент смачних страв, а й ризик отруїтися. Річ у тім, що за один прийом їжі всі страви зі столу не з'їдаються, а під час зберігання в холодильнику в умовах відсутності електроенергії можуть зіпсуватися.

У Тернопільського обласному центрі контролю та профілактики хвороб у п'ятницю, 20 грудня, нагадали, як вберегтися від отруєнь харчовими продуктами.

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Як не отруїтися

Провокаторами отруєння є бактерії, віруси та паразити. Найбільший ризик інфікування такими патогенами мають сирі яйця, непастеризоване молоко, домашня консервація, сирі м'ясо, риба та морепродукти, м'які сири з непастеризованого молока та кондитерські вироби із кремом.

Як запобігти зараженню продуктів мікроорганізмами:

мити руки з милом перед приготуванням їжі, регулярно очищати кухонні поверхні та приладдя;

нарізати сирі та готові продукти на окремих дошках, завести для м'яса та риби окремий ніж, щоб не забруднювати готову їжу мікроорганізмами, що можуть міститися в сирих продуктах;

термічно обробляти сирі продукти перед вживанням;

стежити за свіжістю продуктів, перевіряти їх термін придатності.

не залишати їжу на столі довше ніж на дві години.

Якщо ж отруєння все-таки виникло, не варто займатися самолікуванням, а якнайшвидше звернутися до лікаря.

Нагадаємо, деякі фрукти та ягоди можуть покращити сон. Зокрема, боротися із безсонням допомагають банани та киві.

Також ми повідомляли, від яких продуктів краще відмовитися, аби уникнути розладів сну. Не варто пити каву та вживати гостру або жирну їжу.