Как в период праздников избежать пищевого отравления

Вкусный праздник без вреда для здоровья — как избежать отравлений
Впереди праздничные застолья, но это не только широкий ассортимент вкусных блюд, но и риск отравиться. Дело в том, что за один прием пищи все блюда со стола не съедаются, а при хранении в холодильнике в условиях отсутствия электроэнергии могут испортиться.
В Тернопольском областном центре контроля и профилактики болезней в пятницу, 20 декабря, напомнили, как уберечься от отравлений пищевыми продуктами.
Как не отравиться
Провокаторами отравления являются бактерии, вирусы и паразиты. Наибольший риск инфицирования патогенами имеют сырые яйца, непастеризованное молоко, домашняя консервация, сырые мясо, рыба и морепродукты, мягкие сыры из непастеризованного молока и кондитерские изделия с кремом.
Как предотвратить заражение продуктов микроорганизмами:
- мыть руки с мылом перед приготовлением пищи, регулярно очищать кухонные поверхности и принадлежности;
- нарезать сырые и готовые продукты на отдельных досках, завести для мяса и рыбы отдельный нож, чтобы не загрязнять готовую пищу микроорганизмами, содержащимися в сырых продуктах;
- термически обрабатывать сырые продукты перед употреблением;
- следить за свежестью продуктов, проверять их срок годности;
- не оставлять еду на столе дольше двух часов.
Если же отравление все-таки возникло, не следует заниматься самолечением, а как можно скорее обратиться к врачу.
Напомним, некоторые фрукты и ягоды могут улучшить сон. В частности, бороться с бессонницей помогают бананы и киви.
Также мы сообщали, от каких продуктов лучше отказаться во избежание расстройств сна. Не стоит пить кофе и употреблять острую или жирную пищу.
Читайте Новини.LIVE!