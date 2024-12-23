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Вкусный праздник без вреда для здоровья — как избежать отравлений

23 декабря 2024 23:54
Андрей Плахонин - Редактор
Как в период праздников избежать пищевого отравления
Люди за праздничным столом. Фото иллюстративное: onclinic.ua
Андрей Плахонин - Редактор

Впереди праздничные застолья, но это не только широкий ассортимент вкусных блюд, но и риск отравиться. Дело в том, что за один прием пищи все блюда со стола не съедаются, а при хранении в холодильнике в условиях отсутствия электроэнергии могут испортиться.

В Тернопольском областном центре контроля и профилактики болезней в пятницу, 20 декабря, напомнили, как уберечься от отравлений пищевыми продуктами.

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Провокаторами отравления являются бактерии, вирусы и паразиты. Наибольший риск инфицирования патогенами имеют сырые яйца, непастеризованное молоко, домашняя консервация, сырые мясо, рыба и морепродукты, мягкие сыры из непастеризованного молока и кондитерские изделия с кремом.

Как предотвратить заражение продуктов микроорганизмами:

  • мыть руки с мылом перед приготовлением пищи, регулярно очищать кухонные поверхности и принадлежности;
  • нарезать сырые и готовые продукты на отдельных досках, завести для мяса и рыбы отдельный нож, чтобы не загрязнять готовую пищу микроорганизмами, содержащимися в сырых продуктах;
  • термически обрабатывать сырые продукты перед употреблением;
  • следить за свежестью продуктов, проверять их срок годности;
  • не оставлять еду на столе дольше двух часов.

Если же отравление все-таки возникло, не следует заниматься самолечением, а как можно скорее обратиться к врачу.

Напомним, некоторые фрукты и ягоды могут улучшить сон. В частности, бороться с бессонницей помогают бананы и киви.

Также мы сообщали, от каких продуктов лучше отказаться во избежание расстройств сна. Не стоит пить кофе и употреблять острую или жирную пищу.

праздники продукты еда отравление бактерии

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