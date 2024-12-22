Медичні послуги стануть платними — що зміниться з 1 січня

Лікарка міряє тиск у пацієнтки. Фото: Pexels

З 1 січня в Україні почнуть діяти зміни щодо порядку надання медичних послуг. За деякі послуги доведеться платити кошти.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я у 2014-2015 роках, адвокат Наталя Лісневська в ефірі телеканалу "Київ 24".

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Як зазначила Лісневська, з 1 січня без направлення лікаря всі процедури в медзакладах будуть на платній основі. Це пояснюють тим, що тільки лікар може визначити, чи потрібна послуга пацієнту. За словами експертки, є багато самозвернень, які виявляються непотрібними.

"Новою постановою чітко врегульовано, які послуги й коли можуть бути платними. Якщо пацієнт не ведеться сімейним чи спеціалізованим лікарем і не має направлення, то він може скористатись медичними послугами, але тільки на платній основі", — зазначила Лісневська.

Крім того, вона додала, що процедури, які гарантує держава, будуть безкоштовні. За ті ж, що не входять в ці гарантії, доведеться додатково платити.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2025 року медико-соціальну експертизу замінить цифровізована система оцінювання повсякденного функціонування. Нова модель має на меті зробити процес встановлення інвалідності більш доступним, прозорим і сучасним.

Колишня міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька розповіла, що працівників ліквідованої медико-соціальної експертної комісії інтегрували в іншу структуру. Наразі для них шукають нові місця працевлаштування.