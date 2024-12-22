Медицинские услуги станут платными — что изменится с 1 января

Врач меряет давление у пациентки. Фото: Pexels

С 1 января в Украине начнут действовать изменения в порядке предоставления медицинских услуг. За некоторые услуги придется платить.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения в 2014-2015 годах адвокат Наталья Лисневская в эфире телеканала "Київ 24".

Читайте также:

Что изменится в предоставлении медицинских услуг

Как отметила Лисневская, с 1 января без направления врача все процедуры в медучреждениях будут на платной основе. Это объясняют тем, что только врач может определить, нужна ли услуга пациенту. По словам эксперта, есть много самообращений, которые оказываются ненужными.

"Новым постановлением четко урегулированы какие услуги и когда могут быть платными. Если пациент не ведется семейным или специализированным врачом и не имеет направления, то он может воспользоваться медицинскими услугами, но только на платной основе", — отметила Лисневская.

Кроме того, она добавила, что процедуры, гарантируемые государством, будут бесплатными. За те же, что не входят в эти гарантии, придется платить дополнительно.

Напомним, в Украине с 1 января 2025 медико-социальную экспертизу заменит цифровизированная система оценивания повседневного функционирования. Новая модель преследует цель сделать процесс установления инвалидности более доступным, прозрачным и современным.

Бывший министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, что работников ликвидированной медико-социальной экспертной комиссии интегрировали в другую структуру. Теперь для них ищут новые места трудоустройства.