В Україні запроваджують цифрову систему оцінювання інвалідності замість МСЕК

Медичне обстеження пацієнта. Фото: УНІАН

В Україні з 1 січня 2025 року медико-соціальну експертизу замінить цифровізована система оцінювання повсякденного функціонування. Нова модель має на меті зробити процес встановлення інвалідності більш доступним, прозорим і сучасним.

Як це працюватиме на практиці пояснили у Фонді милосердя та здоров'я.

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Як відбуватиметься цифровізоване оцінювання інвалідності

Процедура працюватиме на базі багатопрофільних лікарень. Основні документи, необхідні для оцінювання, залишаються майже незмінними, однак тепер лікарі передаватимуть усі матеріали через електронну систему.

Усі медичні виписки, висновки спеціалістів, результати обстежень та підтвердження причин інвалідності будуть прикріплюватися до електронної справи.

Процес починатиметься з консультації у лікаря, який вноситиме дані пацієнта в систему та формуватиме електронне направлення. Після цього пацієнт отримає сповіщення про дату, час і місце проведення оцінювання.

Результати роботи експертної команди лікарів надходитимуть на електронну пошту або рекомендованим листом. Уся інформація також передаватиметься до органів соціального захисту.

Що буде з документами, які видали раніше

Документи, видані медико-соціальними експертними комісіями до кінця 2024 року, зберігають свою юридичну силу. Люди, які мають довічну інвалідність, не повинні проходити повторне оцінювання, якщо тільки самі не висловлять бажання. Ті, хто втратить документи через бойові дії або евакуацію, зможуть їх відновити через органи соціального захисту або Пенсійний фонд.

Якщо строк повторного огляду припадає на першу половину 2025 року, а людина не встигне його пройти вчасно, строк інвалідності буде продовжено до дати прийняття нового рішення, але не довше ніж до 1 липня 2025 року.

Нагадаємо, колишня глава Міністерства охорони здоров'я України пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК.

Також у МОЗ пояснили, як відбувається процес оформлення групи інвалідності.