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У МОЗ роз'яснили порядок отримання групи інвалідності

19 грудня 2024 22:12
Андрій Плахонін - Редактор
Порядок отримання інвалідності — у МОЗ пояснили, як це зробити
Лікар проводить УЗД-діагностику. Фото ілюстративне: УНІАН
Андрій Плахонін - Редактор

У Міністерстві охорони здоровʼя України роз'яснили порядок отримання групи інвалідності. Відомо, що комісія проводить засідання у повному складі і колегіально приймає рішення.

Про це повідомили у МОЗ на запит Новини.LIVE.

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Порядок отримання інвалідності

Медико-соціальну експертизу проводять для встановлення інвалідності за направленням закладу охорони здоров’я. Це відбувається після завершення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів, за умови наявності підтверджених даних про стійке порушення функцій організму, спричинене захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами, що обмежують життєдіяльність.

Для проходження експертизи особа, що звертається для встановлення інвалідності, повинна подати документи згідно пункту 4 Порядку та умов встановлення інвалідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1317 "Питання медико-соціальної експертизи".

Засідання комісії відбувається у повному складі, а рішення ухвалюються колегіально. Результати експертного огляду фіксуються в акті і протоколі засідання, які підписують голова комісії та її члени, після чого документи засвідчуються печаткою.

Комісія видає особі, яку визнано особою з інвалідністю або у якої встановлено втрату професійної працездатності, довідку та індивідуальну програму реабілітації. Виписка з акта огляду комісії надсилається у триденний строк до органу, де особа перебуває на обліку як отримувач пенсії чи державної соціальної допомоги, а також до органу, який здійснює загальнообов'язкове державне соціальне страхування, разом з індивідуальною програмою реабілітації. Також надсилається виписка про результати визначення ступеня втрати професійної працездатності у відсотках та потреби в додаткових видах допомоги.

"Розуміючи необхідність повного перегляду процесу експертизи, з урахуванням сучасних підходів і викликів, МОЗ розробило і презентувало законопроєкт "Про внесення змін до деяких Законів України щодо впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи", що вже зареєстрований в Верховній Раді України та прийнятий в першому читанні (реєстр. № 12178)", — зазначають у МОЗ.

Законопроєкт вносить зміни до 27 законів та кодексів України. Зміни, що були запропоновані:

  • проводити експертизу в кластерних та надкластерних лікарнях, де на місці є всі необхідні спеціалісти й можливість проводити додаткові обстеження;
  • направлення на експертизу буде відбуватися на підставі чітких критеріїв, з підтвердженням їх через електронну систему охорони здоровʼя;
  • передбачено запровадження електронного направлення для проходження експертизи;
  • лікуючий лікар зможе направляти на експертизу самостійно, без залучення лікарсько-консультативної комісії;
  • при прийнятті рішення комісією та для визначення потреб людини будуть враховувати дані, внесені в ЕСОЗ, сама експертна команда може направляти й на дообстеження;
  • буде створений окремий інструментарій оцінки потреб людини, який надалі використовуватиметься і в інших сферах;
  • пропонується змінити порядок фінансування оновленої експертизи — кошти будуть сплачувати через НСЗУ за проведення оцінювання.

Для людей, у кого інвалідність була встановлена пожиттєво, зберігається статус, права, документи, виплати, пільги та гарантії.

Порядок отримання інвалідності
Відповідь МОЗ. Фото: Новини.LIVE
Як отримати групу інвалідності
Відповідь МОЗ. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в Україні проводиться реформа медико-соціальної експертизи. Народний депутат Михайло Цимбалюк пояснив, як зміниться статус довідок про інвалідність, виданих раніше.

Також в Україні чоловіки віком від 25 до 60 років з ІІ та ІІІ групою інвалідності, які є військовозобов'язаними, повинні повторно пройти військово-лікарську комісію.

МОЗ українці Україна інвалідність особа з інвалідністю МСЕК

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