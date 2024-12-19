Реформа МСЕК — що буде з раніше затвердженими групами інвалідності

Людина в інвалідному візку. Фото: Pexels

В Україні реформують роботу медико-соціальної експертизи. Стало відомо, що буде з довідками про інвалідність, які були оформлені раніше.

Про це в ефірі "Київ24" висловився народний депутат фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк.

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Михайло Цимбалюк заявив, що всі групи інвалідності, які були схвалені раніше, залишаться чинними.

Водночас, за його словами, повторну додаткову перевірку можуть призначити правоохоронні органи лише у випадках, якщо інвалідність була призначена відповідно до рішення РНБО з 2022 року.

Одним із ключових нововведень є те, що людям більше не доведеться відвідувати численні кабінети. Усі процедури будуть здійснюватися в електронній формі, що значно спростить процес.

"Важливо, що більшість вже документів, які встановлює лікуючий лікар, вони будуть передаватися до цієї групи фахівців в електронній формі. Тобто людині не потрібно буде ходити в муках підніматися на поверхи без кінцівок, а у приміщеннях не було ліфтів", — сказав Цимбалюк, додавши, що раніше на це каржились як військові, так і цивільні.

Проте, як зазначив нардеп, деякі документи все ще залишатимуться потрібними в паперовому вигляді.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що уряд вже готує один із законопроєктів щодо реформи МСЕК до другого читання.

Також у МОЗ пояснили, чи будуть медичні огляди й надалі безкоштовними після реформи МСЕК.