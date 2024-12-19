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Нардеп объяснил, что будет со старыми справками об инвалидности

19 декабря 2024 11:36
Андрей Плахонин - Редактор
Реформа МСЭК – что будет с ранее утвержденными группами инвалидности
Человек в инвалидной коляске. Фото: Pexels
Андрей Плахонин - Редактор

В Украине реформируют работу медико-социальной экспертизы. Стало известно, что будет со справками об инвалидности, которые были оформлены ранее.

Об этом в эфире "Киев24" высказался народный депутат фракции "Батькивщина" Михаил Цымбалюк.

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Михаил Цымбалюк заявил, что все одобренные ранее группы инвалидности останутся в силе.

В то же время, по его словам, повторная дополнительная проверка может быть назначена правоохранительными органами только в случаях, если инвалидность была назначена в соответствии с решением СНБО с 2022 года.

Одним из ключевых новшеств является то, что людям больше не придется посещать многочисленные кабинеты. Все процедуры будут осуществляться в электронной форме, что значительно упростит процесс.

"Важно, что большинство уже документов, устанавливаемых лечащим врачом, они будут передаваться в эту группу специалистов в электронной форме. То есть человеку не нужно будет ходить в муках подниматься на этажи без конечностей, а в помещениях не было лифтов", — сказал Цымбалюк, добавив, что раньше на это жаловались как военные, так и гражданские.

Однако, как отметил нардеп, некоторые документы все еще будут в бумажном виде.

Напомним, недавно стало известно, что правительство уже готовит один из законопроектов по реформе МСЭК ко второму чтению.

Также в Минздраве объяснили, будут ли медицинские осмотры и дальше бесплатными после реформы МСЭК.

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