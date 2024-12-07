Безоплатна меддопомога — що зміниться після реформи МСЕК

Огляд у лікаря. Фото: freepik

Уже із січня 2025 року в Україні почне працювати новий підхід до встановлення інвалідності. У МОЗ пояснили, чи вплине реформа на безкоштовні огляди людей з інвалідністю.

Відповідну інформацію опублікували на сайті Міністерства охорони здоров'я України у п'ятницю, 6 грудня.

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Як пояснили у МОЗ, новий законопроєкт не передбачає жодного звуження чи скорочення безоплатних послуг. Індивідуальна програма реабілітації гарантує надання безоплатної медичної допомоги українцям в межах державної програми медичних гарантій.

"Фінансування послуг буде здійснюватись за рахунок бюджетних коштів, програм державного соціального страхування або інших джерел", — йдеться у повідомленні.

У Міністерстві охорони здоров'я спростували інформацію й про те, що безоплатні реабілітаційні послуги будуть передбачені лише для дітей. Зазначається, що законопроєкт зберігає державну підтримку для всіх людей, які потребують реабілітації.

"Нововведення дозволяють отримувати протези чи інші допоміжні засоби одразу, без необхідності чекати статусу інвалідності. Це наближає допомогу до людини та її потреб", — додали у МОЗ.

Крім того, зазначили, що новий законопроєкт розширює можливості фінансування через різні державні програми. Реабілітація вже фінансується через програму медичних гарантій і ця практика триватиме.

Нагадаємо, у 2025 році деяким українцям, які мають інвалідність, доведеться пройти повторний огляд. Тих, хто має безстроковий статус, ця вимога не стосуватиметься.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який вдосконалює роботу медико-соціальної експертизи. Закон передбачає низку змін.