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В МОЗ объяснили, отменят ли бесплатные осмотры после реформы МСЭК

7 декабря 2024 13:16
Андрей Плахонин - Редактор
Бесплатная медпомощь — что изменится после реформы МСЭК
Осмотр у врача. Фото: freepik
Андрей Плахонин - Редактор

Уже с января 2025 года в Украине заработает новый подход к установлению инвалидности. В Минздраве объяснили, повлияет ли реформа на бесплатные осмотры людей с инвалидностью.

Информацию опубликовали на сайте Министерства здравоохранения Украины в пятницу, 6 декабря.

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Как пояснили в Минздраве, новый законопроект не предусматривает сужения или сокращения бесплатных услуг. Индивидуальная программа реабилитации гарантирует предоставление бесплатной медицинской помощи украинцам в рамках государственной программы медицинских гарантий.

"Финансирование услуг будет осуществляться за счет бюджетных средств, программ государственного социального страхования или других источников", — говорится в сообщении.

В Министерстве здравоохранения опровергли информацию и о том, что бесплатные реабилитационные услуги будут предусмотрены только для детей. Законопроект сохраняет государственную поддержку для всех людей, нуждающихся в реабилитации.

"Нововведения позволяют получать протезы или другие вспомогательные средства сразу, без необходимости ждать статуса инвалидности. Это приближает помощь к человеку и его потребностям", — добавили в Минздраве.

Кроме того, отметили, что новый законопроект расширяет возможности финансирования через разные государственные программы. Реабилитация уже финансируется через программу медицинских гарантий, и эта практика будет продолжаться.

Напомним, в 2025 году некоторым украинцам с инвалидностью придется пройти повторный обзор. Тех, кто имеет бессрочный статус, это требование не касается.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, совершенствующий работу медико-социальной экспертизы. Закон предусматривает ряд изменений.

медицина инвалидность лицо с инвалидностью бесплатная медицинская помощь МСЭК

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