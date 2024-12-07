Бесплатная медпомощь — что изменится после реформы МСЭК

В МОЗ объяснили, отменят ли бесплатные осмотры после реформы МСЭК
Уже с января 2025 года в Украине заработает новый подход к установлению инвалидности. В Минздраве объяснили, повлияет ли реформа на бесплатные осмотры людей с инвалидностью.
Информацию опубликовали на сайте Министерства здравоохранения Украины в пятницу, 6 декабря.
Станут ли осмотры людей с инвалидностью платными
Как пояснили в Минздраве, новый законопроект не предусматривает сужения или сокращения бесплатных услуг. Индивидуальная программа реабилитации гарантирует предоставление бесплатной медицинской помощи украинцам в рамках государственной программы медицинских гарантий.
"Финансирование услуг будет осуществляться за счет бюджетных средств, программ государственного социального страхования или других источников", — говорится в сообщении.
В Министерстве здравоохранения опровергли информацию и о том, что бесплатные реабилитационные услуги будут предусмотрены только для детей. Законопроект сохраняет государственную поддержку для всех людей, нуждающихся в реабилитации.
"Нововведения позволяют получать протезы или другие вспомогательные средства сразу, без необходимости ждать статуса инвалидности. Это приближает помощь к человеку и его потребностям", — добавили в Минздраве.
Кроме того, отметили, что новый законопроект расширяет возможности финансирования через разные государственные программы. Реабилитация уже финансируется через программу медицинских гарантий, и эта практика будет продолжаться.
Напомним, в 2025 году некоторым украинцам с инвалидностью придется пройти повторный обзор. Тех, кто имеет бессрочный статус, это требование не касается.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, совершенствующий работу медико-социальной экспертизы. Закон предусматривает ряд изменений.
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