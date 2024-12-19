Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Медцентр arrow В Минздраве разъяснили порядок получения группы инвалидности arrow

В Минздраве разъяснили порядок получения группы инвалидности

19 декабря 2024 22:12
Андрей Плахонин - Редактор
Порядок получения инвалидности — в Минздраве объяснили, как это сделать
Врач проводит УЗИ-диагностику. Фото иллюстративное: УНИАН
Андрей Плахонин - Редактор

В Министерстве здравоохранения Украины разъяснили порядок получения группы инвалидности. Известно, что комиссия проводит заседание в полном составе и принимает решение коллегиально.

Об этом сообщили в Минздраве по запросу Новини.LIVE.

Читайте также:

Порядок получения инвалидности

Медико-социальная экспертиза проводится для установления инвалидности по направлению учреждения здравоохранения. Это происходит после завершения диагностических, лечебных и реабилитационных мер, при условии наличия подтвержденных данных о стойком нарушении функций организма, вызванном заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, ограничивающими жизнедеятельность.

Для прохождения экспертизы лицо, обращающееся для установления инвалидности, должно подать документы согласно пункту 4 Порядка и условий установления инвалидности, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 03.12.2009 № 1317 "Вопросы медико-социальной экспертизы".

Заседание комиссии проходит в полном составе, а решения принимаются коллегиально. Результаты экспертного осмотра фиксируются в акте и протоколе заседания, которые подписывают председатель комиссии и ее члены, после чего документы удостоверяются печатью.

Комиссия выдает лицу, которое признано лицом с инвалидностью или у которого установлена потеря профессиональной трудоспособности, справку и индивидуальную программу реабилитации. Выписка из акта осмотра комиссии направляется в трехдневный срок в орган, где лицо состоит на учете как получатель пенсии или государственной социальной помощи, а также в орган, осуществляющий общеобязательное государственное социальное страхование, вместе с индивидуальной программой реабилитации. Также направляется выписка о результатах определения степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах и потребности в дополнительных видах помощи.

"Понимая необходимость полного пересмотра процесса экспертизы, с учетом современных подходов и вызовов, Минздрав разработал и представил законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения оценки повседневного функционирования лица", который уже зарегистрирован в Верховной Раде Украины и принят в первом чтении (рег. № 12178)", — отмечают в Минздраве.

Законопроект вносит изменения в 27 законов и кодексов Украины. Предлагаемые изменения:

  • проводить экспертизу в кластерных и надкластерных больницах, где на месте есть все необходимые специалисты и возможность проводить дополнительные обследования;
  • направление на экспертизу будет происходить на основании четких критериев, с подтверждением их через электронную систему здравоохранения;
  • предусмотрено введение электронного направления для прохождения экспертизы;
  • лечащий врач сможет направлять на экспертизу самостоятельно, без привлечения врачебно-консультативной комиссии;
  • при принятии решения комиссией и для определения потребностей человека будут учитывать данные, внесенные в ЕСОЗ, сама экспертная команда может направлять и на дообследование;
  • будет создан отдельный инструментарий оценки потребностей человека, который в дальнейшем будет использоваться и в других сферах;
  • предлагается изменить порядок финансирования обновленной экспертизы - средства будут платить через НСЗУ за проведение оценки.

Для людей, у которых инвалидность была установлена пожизненно, сохраняется статус, права, документы, выплаты, льготы и гарантии.

Порядок получения инвалидности
Ответ Минздрава. Фото: Новини.LIVE
Как получить группу инвалидности
Ответ Минздрава. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Украине проводится реформа медико-социальной экспертизы. Народный депутат Михаил Цымбалюк объяснил, как изменится статус справок об инвалидности, выданных ранее.

Также в Украине мужчины в возрасте от 25 до 60 лет с II и III группой инвалидности, которые являются военнообязанными, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию.

Минздрав украинцы Украина инвалидность лицо с инвалидностью МСЭК

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:40 Порнозвезда шокировала деталями об интиме с бывшим Меган Фокс

22:36 В Дії временно не будут работать 27 услуг — перечень

22:33 Обновлял данные и получил повестку "случайно" — решение суда

22:32 Нью-Йорк услышал украинских детей, пострадавших от войны

22:12 В Минздраве разъяснили порядок получения группы инвалидности

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС - 80x80

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

22:09 В Одессе ТЦК задержали коммунальщика — на чью сторону стал суд

22:05 Усик и Фьюри провели рекордную по длительности битву взглядов

22:00 Может ли многодетный отец уволиться из ВСУ

21:54 Зеленский обозвал Путина — как отреагировали в соцсетях

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

22:40 Порнозвезда шокировала деталями об интиме с бывшим Меган Фокс

22:36 В Дії временно не будут работать 27 услуг — перечень

22:33 Обновлял данные и получил повестку "случайно" — решение суда

22:32 Нью-Йорк услышал украинских детей, пострадавших от войны

22:12 В Минздраве разъяснили порядок получения группы инвалидности

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС - 80x80

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

22:09 В Одессе ТЦК задержали коммунальщика — на чью сторону стал суд

22:05 Усик и Фьюри провели рекордную по длительности битву взглядов

22:00 Может ли многодетный отец уволиться из ВСУ

21:54 Зеленский обозвал Путина — как отреагировали в соцсетях

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

Text

19:51 Эксперт спрогнозировал резкий скачок цен на мясо, молоко и овощи

Text

17:50 Зеленский сделал заявление о прекращении огня — эфир Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

Text

13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС - 80x80

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

Text

12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

Text

11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

Text

09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

Text

09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине