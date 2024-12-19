Порядок получения инвалидности — в Минздраве объяснили, как это сделать

Врач проводит УЗИ-диагностику. Фото иллюстративное: УНИАН

В Министерстве здравоохранения Украины разъяснили порядок получения группы инвалидности. Известно, что комиссия проводит заседание в полном составе и принимает решение коллегиально.

Об этом сообщили в Минздраве по запросу Новини.LIVE.

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Порядок получения инвалидности

Медико-социальная экспертиза проводится для установления инвалидности по направлению учреждения здравоохранения. Это происходит после завершения диагностических, лечебных и реабилитационных мер, при условии наличия подтвержденных данных о стойком нарушении функций организма, вызванном заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, ограничивающими жизнедеятельность.

Для прохождения экспертизы лицо, обращающееся для установления инвалидности, должно подать документы согласно пункту 4 Порядка и условий установления инвалидности, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 03.12.2009 № 1317 "Вопросы медико-социальной экспертизы".

Заседание комиссии проходит в полном составе, а решения принимаются коллегиально. Результаты экспертного осмотра фиксируются в акте и протоколе заседания, которые подписывают председатель комиссии и ее члены, после чего документы удостоверяются печатью.

Комиссия выдает лицу, которое признано лицом с инвалидностью или у которого установлена потеря профессиональной трудоспособности, справку и индивидуальную программу реабилитации. Выписка из акта осмотра комиссии направляется в трехдневный срок в орган, где лицо состоит на учете как получатель пенсии или государственной социальной помощи, а также в орган, осуществляющий общеобязательное государственное социальное страхование, вместе с индивидуальной программой реабилитации. Также направляется выписка о результатах определения степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах и потребности в дополнительных видах помощи.

"Понимая необходимость полного пересмотра процесса экспертизы, с учетом современных подходов и вызовов, Минздрав разработал и представил законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения оценки повседневного функционирования лица", который уже зарегистрирован в Верховной Раде Украины и принят в первом чтении (рег. № 12178)", — отмечают в Минздраве.

Законопроект вносит изменения в 27 законов и кодексов Украины. Предлагаемые изменения:

проводить экспертизу в кластерных и надкластерных больницах, где на месте есть все необходимые специалисты и возможность проводить дополнительные обследования;

направление на экспертизу будет происходить на основании четких критериев, с подтверждением их через электронную систему здравоохранения;

предусмотрено введение электронного направления для прохождения экспертизы;

лечащий врач сможет направлять на экспертизу самостоятельно, без привлечения врачебно-консультативной комиссии;

при принятии решения комиссией и для определения потребностей человека будут учитывать данные, внесенные в ЕСОЗ, сама экспертная команда может направлять и на дообследование;

будет создан отдельный инструментарий оценки потребностей человека, который в дальнейшем будет использоваться и в других сферах;

предлагается изменить порядок финансирования обновленной экспертизы - средства будут платить через НСЗУ за проведение оценки.

Для людей, у которых инвалидность была установлена пожизненно, сохраняется статус, права, документы, выплаты, льготы и гарантии.

Ответ Минздрава. Фото: Новини.LIVE

Ответ Минздрава. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Украине проводится реформа медико-социальной экспертизы. Народный депутат Михаил Цымбалюк объяснил, как изменится статус справок об инвалидности, выданных ранее.

Также в Украине мужчины в возрасте от 25 до 60 лет с II и III группой инвалидности, которые являются военнообязанными, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию.