В Украине вводят цифровую систему оценивания инвалидности вместо МСЭК

Медицинское обследование пациента. Фото: УНИАН

В Украине с 1 января 2025 медико-социальную экспертизу заменит цифровизированная система оценивания повседневного функционирования. Новая модель преследует цель сделать процесс установления инвалидности более доступным, прозрачным и современным.

Как это будет работать на практике, объяснили в Фонде милосердия и здоровья.

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Как будет происходить цифровизированная оценка инвалидности

Процедура будет работать на базе многопрофильных лечебниц. Основные документы, необходимые для оценки, остаются почти неизменными, однако теперь врачи будут передавать все материалы через электронную систему.

Все медицинские выписки, заключения специалистов, результаты обследований и подтверждение причин инвалидности будут прикрепляться к электронному делу.

Процесс начинается с консультации у врача, который будет вносить данные пациента в систему и будет формировать электронное направление. После этого пациент получит уведомление о дате, времени и месте проведения оценки.

Результаты работы экспертной команды врачей будут поступать на электронную почту или заказным письмом. Вся информация также будет передаваться в органы социальной защиты.

Что будет с документами, изданными ранее

Документы, выданные медико-социальными экспертными комиссиями до конца 2024 г., сохраняют свою юридическую силу. Люди, имеющие пожизненную инвалидность, не должны проходить повторную оценку, если только сами не выразят желания. Те, кто потеряет документы из-за боевых действий или эвакуации, смогут их восстановить через органы социальной защиты или Пенсионный фонд.

Если срок повторного досмотра приходится на первую половину 2025 года, а человек не успеет его пройти вовремя, срок инвалидности будет продлен до даты принятия нового решения, но не дольше 1 июля 2025 года.

Напомним, бывшая глава Министерства здравоохранения Украины объяснила, куда интегрировали работников МСЭК.

Также в Минздраве объяснили, как проходит процесс оформления группы инвалидности.