Почему болит живот - причины и способы лечения

Как избавиться от боли в желудке дома — врачи дали советы
Боль в желудке может возникать по разным причинам, от незначительных до серьезных. Иногда он исчезает сам по себе, а иногда состояние ухудшается, что требует обращения к врачу.
Об этом говорится в материале HealthBlog.
Причины боли в желудке
Причиной боли вверху живота расстройство пищеварения: образуются излишки газов и есть ощущение переполненности желудка даже если вы съели немного. Также это может быть вызвано плохо пережеванной пищей или перееданием или из-за хронических запоров, эмоционального стресса или переутомления.
Среди прочего можно отметить:
- курение, злоупотребление алкоголем;
- прием некоторых лекарств;
- синдром раздраженного кишечника;
- нарушение функции щитовидной железы;
- сахарный диабет;
- опухоль в желудке.
Легкие боли способны вызвать также попадание лишнего воздуха в желудок: происходит спазм желудочной мускулатуры. В частности, часто такое происходит у людей, которые любят жевать резинку. Обычно подобный дискомфорт проходит самостоятельно.
Кроме того, существует кишечный грипп, который вызывают ротавирусы и провоцируют воспаление в желудке. Поэтому у человека не только болит живот, но и повышается температура, появляется диарея, тошнота или рвота.
Также если вас часто беспокоят боли в желудке, это может быть воспаление слизистой вследствие таких бактерий как сальмонелла или другие возбудители. Они могут попасть в организм вместе с едой или загрязненной водой.
Среди этого перечня причин также врачи называют изжогу. Он проявляется ощущением жжения за грудиной или в горле, а в некоторых случаях его сопровождают боли в желудке. Это происходит из-за того, что желудочный сок вместе с едой попадает из желудка обратно в пищевод.
Лекарство против боли в животе
Для облегчения боли в желудке при "легких" случаях - повышенным газообразованием, несварением, перееданием или легким течением гастроэнтерита, можно воспользоваться следующими препаратами:
- Сорбенты (Энтеросгель, активированный уголь и Смекта);
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Пеногасители (Эспумизан, Симетикон, Колигаз, Боботик и Энтероспазмил);
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Ферменты (Панкреатин, Мезим Форте, Фестал и Креон);
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пробиотики (бифидумбактерин, биолакт, бифиформ и другие);
В некоторых случаях могут быть полезны препараты из групп антацидов и блокаторы: первые нейтрализуют соляную кислоту в желудочном соке, а вторые снижают секрецию желудочного сока.
Если вы часто чувствуете боль в животе, лучше обратиться к врачу и не заниматься самолечением.
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