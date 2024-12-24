Почему болит живот - причины и способы лечения

Боль в желудке. Иллюстративное фото: impuls24.com.ua

Боль в желудке может возникать по разным причинам, от незначительных до серьезных. Иногда он исчезает сам по себе, а иногда состояние ухудшается, что требует обращения к врачу.

Об этом говорится в материале HealthBlog.

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Причины боли в желудке

Причиной боли вверху живота расстройство пищеварения: образуются излишки газов и есть ощущение переполненности желудка даже если вы съели немного. Также это может быть вызвано плохо пережеванной пищей или перееданием или из-за хронических запоров, эмоционального стресса или переутомления.

Среди прочего можно отметить:

курение, злоупотребление алкоголем;

прием некоторых лекарств;

синдром раздраженного кишечника;

нарушение функции щитовидной железы;

сахарный диабет;

опухоль в желудке.

Легкие боли способны вызвать также попадание лишнего воздуха в желудок: происходит спазм желудочной мускулатуры. В частности, часто такое происходит у людей, которые любят жевать резинку. Обычно подобный дискомфорт проходит самостоятельно.

Кроме того, существует кишечный грипп, который вызывают ротавирусы и провоцируют воспаление в желудке. Поэтому у человека не только болит живот, но и повышается температура, появляется диарея, тошнота или рвота.

Также если вас часто беспокоят боли в желудке, это может быть воспаление слизистой вследствие таких бактерий как сальмонелла или другие возбудители. Они могут попасть в организм вместе с едой или загрязненной водой.

Среди этого перечня причин также врачи называют изжогу. Он проявляется ощущением жжения за грудиной или в горле, а в некоторых случаях его сопровождают боли в желудке. Это происходит из-за того, что желудочный сок вместе с едой попадает из желудка обратно в пищевод.

Лекарство против боли в животе

Для облегчения боли в желудке при "легких" случаях - повышенным газообразованием, несварением, перееданием или легким течением гастроэнтерита, можно воспользоваться следующими препаратами:

Сорбенты (Энтеросгель, активированный уголь и Смекта);

Пеногасители (Эспумизан, Симетикон, Колигаз, Боботик и Энтероспазмил);

Ферменты (Панкреатин, Мезим Форте, Фестал и Креон);

пробиотики (бифидумбактерин, биолакт, бифиформ и другие);

В некоторых случаях могут быть полезны препараты из групп антацидов и блокаторы: первые нейтрализуют соляную кислоту в желудочном соке, а вторые снижают секрецию желудочного сока.

Если вы часто чувствуете боль в животе, лучше обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

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