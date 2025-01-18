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Найкращі сфери для підробітку — де в Україні платять найбільше

18 січня 2025 14:30
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Підробіток в Україні — в яких сферах готові платити найбільше у 2025 році
Бариста за роботою. Фото: Freepik
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

У 2024 році ринок праці в Україні продовжував стикатися з новими реаліями, спричиненими повномасштабною війною та її наслідками. Попри кризові умови, активність роботодавців і пошукачів роботи демонструвала помірне зростання. Зміни відбулися й у сферах підробітку.

Про те, в яких сферах підробітку в Україні платять найбільше, йдеться в дайджесті OLX Робота.

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Яка медіанна зарплата в Україні

Попит на кваліфікованих працівників помітно зріс, але разом із цим поглиблюється дефіцит кадрів. Високі зарплати вже не є єдиним критерієм вибору роботи. Багато пошукачів звертають увагу на інші важливі аспекти, такі як безпечність умов праці, наявність соціального пакета чи можливість бронювання.

За даними OLX Робота, медіанна зарплата в Україні станом на грудень 2024 року становила 20 000 грн. Це на 12,5% більше, ніж рік тому.

Якщо подивитися на ситуацію за регіонами, то в Херсонській області зарплата зросла найбільше — на 45% за рік, досягнувши 22 000 грн. У Чернівецькій області зарплати збільшилися на 34% — до 21 500 грн. Значне зростання зафіксовано також у Хмельницькій (20 000 грн), Львівській та Івано-Франківській областях (22 500 грн).

Які сфери найбільш оплачувані для підробітку

Серед пошукачів популярність має категорія "Підробіток". Одне оголошення в цій категорії у 2024 році отримувало в середньому 75 відгуків. Найбільше вакансій пропонують у сферах будівництва, логістики та реклами.

Медианные зарплати в сферах подработки
Медіанні зарплати у сферах підробітку в Україні за 2024 рік. Фото: OLX Робота

Згідно з даними OLX Робота, найвищу медіанну зарплату за підробіток пропонують у будівництві — 22 000 грн. Друге місце посідає робота на СТО та автомийках, а також у кол-центрах — по 17 500 грн.

Інші сфери з високими заробітками включають:

  • логістика/склад/доставка — 16 000 грн;
  • нерухомість — 16 000 грн;
  • робота за кордоном — 15 000 грн;
  • адміністративний персонал/HR — 14 000 грн.

Водночас найменш оплачуваним підробітком є:

  • охорона та безпека — 4 950 грн;
  • клінінг і домашній персонал — 4 100 грн;
  • сільське господарство — 3 979 грн.

Популярними залишаються й творчі професії. У сфері реклами, дизайну та PR медіанна зарплата за підробіток становить 10 000 грн. Аналогічний показник мають IT-спеціалісти, працівники культури та розваг.

Нагадаємо, ринок праці продовжує адаптуватися до нових викликів. У 2024 році спостерігалася позитивна динаміка зарплат, попри це, за деякими професіями відбулося значне зниження оплати праці.

Також ми писали, що у нещодавньому опитуванні взяли участь 14 149 IT-фахівців. Серед них було 5 172 розробники, які поділилися в анкетах інформацією про свої зарплати.

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19:58 Залишив помирати — на Львівщині чоловік вдарив ножем товариша

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

19:36 В Міноборони пояснили, чи зможуть студенти відмовитись від БЗВП

19:34 Негода накриє Львів — містян попереджають про небезпеку завтра

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