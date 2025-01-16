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Зарплати в мінусі — які професії постраждали найбільше у 2024

16 січня 2025 14:30
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Ринок праці в Україні — в яких професіях найбільше зменшилися зарплати у 2024 році
Українські гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

Ринок праці в Україні продовжує адаптуватися до викликів, спричинених повномасштабною війною та її наслідками. Попри кризові тенденції, активність роботодавців і пошукачів роботи демонструє помірне зростання. Позитивна динаміка зарплат і збільшення кількості вакансій свідчать про пошуки ринком нових точок рівноваги.

Про це йдеться у дайджесті OLX Робота.

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Як змінилися зарплати за професіями у 2024 році

За даними OLX Робота, медіанна зарплата в Україні станом на кінець 2024 року становила 20 000 грн (близько 480 доларів). Це на 12,5% більше порівняно з попереднім роком. Варто зазначити, що річна інфляція в Україні, за даними Держстату, станом на початок грудня становила 11,2%.

У регіональному розрізі ситуація різниться. Наприклад, у Херсонській області зафіксовано найбільше зростання зарплат — на 45%, до 22 000 грн. В Чернівецькій області медіанна зарплата зросла на 34% — до 21 500 грн. Значне підвищення також зафіксовано в Хмельницькій області (20 000 грн, +33%), Львівській та Івано-Франківській областях (22 500 грн, +29%). У цих регіонах також зафіксовано найвищі медіанні зарплати в країні.

У великих містах ситуація схожа. Найвищі зарплати у Львові та Києві — 22 500 грн (+22% та +13% відповідно). У Дніпрі медіанна зарплата зросла на 17% та становить 20 500 грн.

Професії, де зарплати зменшилися найбільше

Попри загальну тенденцію зростання зарплат, у деяких сферах відбулося скорочення пропонованих окладів. Найбільше постраждали:

  • фасадники — зниження на 10%, до 47 500 грн;
  • сторожі — зниження на 8%, до 5 500 грн;
  • репетитори — зниження на 5%, до 20 000 грн;
  • складальники меблів — зниження на 4%, до 22 500 грн;
  • рихтувальники — зниження на 4%, до 43 083 грн.

Нагадаємо, попри невеликі зарплати та скарги на їхній розмір, добробут українців зростає. Лише у третьому кварталі 2024 року зарплати населення зросли на 7,2% у порівнянні з довоєнним рівнем.

Також ми писали, що серед IT-фахівців було проведено опитування щодо їхніх зарплат. Серед опитуваних були розробники, які поділилися в анкетах інформацією про свої доходи.

зарплати робота професії ринок праці вакансії

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