Рынок труда в Украине — в каких профессиях больше всего уменьшились зарплаты в 2024 году

Украинские деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Рынок труда в Украине продолжает адаптироваться к вызовам, вызванным полномасштабной войной и ее последствиями. Несмотря на кризисные тенденции, активность работодателей и соискателей работы демонстрирует умеренный рост. Положительная динамика зарплат и увеличение количества вакансий свидетельствуют о поисках рынком новых точек равновесия.

Об этом говорится в дайджесте OLX Работа.

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Как изменились зарплаты по профессиям в 2024 году

По данным OLX Работа, медианная зарплата в Украине по состоянию на конец 2024 года составляла 20 000 грн (около 480 долларов). Это на 12,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Стоит отметить, что годовая инфляция в Украине, по данным Госстата, по состоянию на начало декабря составила 11,2%.

В региональном разрезе ситуация разнится. Например, в Херсонской области зафиксирован наибольший рост зарплат — на 45%, до 22 000 грн. В Черновицкой области медианная зарплата выросла на 34% — до 21 500 грн. Значительное повышение также зафиксировано в Хмельницкой области (20 000 грн, +33%), Львовской и Ивано-Франковской областях (22 500 грн, +29%). В этих регионах также зафиксированы самые высокие медианные зарплаты в стране.

В крупных городах ситуация похожая. Самые высокие зарплаты во Львове и Киеве — 22 500 грн (+22% и +13% соответственно). В Днепре медианная зарплата выросла на 17% и составляет 20 500 грн.

Профессии, где зарплаты уменьшились больше всего

Несмотря на общую тенденцию роста зарплат, в некоторых сферах произошло сокращение предлагаемых окладов. Больше всего пострадали:

фасадчики — снижение на 10%, до 47 500 грн;

сторожа — снижение на 8%, до 5 500 грн;

репетиторы — снижение на 5%, до 20 000 грн;

сборщики мебели — снижение на 4%, до 22 500 грн;

рихтовщики — снижение на 4%, до 43 083 грн.

Напомним, несмотря на небольшие зарплаты и жалобы на их размер, благосостояние украинцев растет. Только в третьем квартале 2024 года зарплаты населения выросли на 7,2% по сравнению с довоенным уровнем.

Также мы писали, что среди IT-специалистов был проведен опрос относительно их зарплат. Среди опрашиваемых были разработчики, которые поделились в анкетах информацией о своих доходах.