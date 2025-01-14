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Хто заробляє більше — зарплати українських розробників у 2025

14 січня 2025 10:58
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Ринок IT-фахівців в Україні — які розробники мають найбільші зарплати у 2025 році
Програмісти за роботою. Фото: Unsplash
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

Наприкінці 2024 року було проведено опитування щодо зарплат, в якому взяли участь 14 149 айтівців. Серед них відповідь на анкети надали 5 172 розробників, частина яких знаходиться за кордоном, але планує повернутися в Україну.

Результати дослідження опублікувало DOU.

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Які результати дослідження зарплат серед українських розробників

За результатами опитування редакція виділила такі ключові результати:

  • зниження зарплат — медіанна зарплата знизилася на 6% за пів року;
  • стабільність у досвідчених фахівців — зарплати розробників із понад 10 роками досвіду залишилися стабільними;
  • динаміка мов програмування — незначне зростання зарплат у користувачів Java та TypeScript;
  • ринок праці — продуктові компанії пропонують вищі зарплати, окрім рівнів Lead/Staff/Principal і вище;
  • тренди у стартапах — зростає частка Junior-розробників, знижується частка Senior+.

Динаміка зарплат за рівнем кваліфікації розробників має такий вигляд:

  • Tech Lead — зниження на 100 доларів за пів року (до 5 600 доларів).
  • Architect — зниження на 325 доларів (до 6 500 доларів).
  • Senior — зниження на 200 доларів (до 4 500 доларів).
  • Middle — зниження на 50 доларів (до 2 450 доларів).
  • Junior — зниження на 35 доларів (до 900 доларів).
Медианные зарплаты разработчиков в Украине
Медіанні зарплати розробників в Україні. Фото: DOU

Найбільше зниження відбулося у фахівців із 4-5 роками досвіду (на 200-300 доларів). У спеціалістів із 10+ роками досвіду зарплата залишилася стабільною на рівні 5 000 доларів.

У Києві та Львові зафіксовано зниження зарплат, особливо у Junior та Senior. В інших містах, таких як Харків, Дніпро, Одеса, ситуація залишається стабільною. У Вінниці спостерігається зростання.

Найбільш оплачуваними напрямками є Back-end (зниження на 200 доларів для Middle, до 2 500 доларів) та Mobile (зниження на 200 доларів для Junior, до 800 доларів). Зарплати Front-end фахівців стабілізувалися.

Динаміка зарплат за мовами програмування має такий вигляд:

  • TypeScript — зарплати Junior і Middle відновилися після літнього падіння, Senior продовжують втрачати (зниження на 50 доларів).
  • JavaScript — у Middle спостерігається зростання на 100 доларів, тоді як зарплати Senior стабілізувалися, а Junior впали на 100 доларів.
  • C# та .NET — зарплати Senior і Junior знизилися (на 200 та 45 доларів відповідно), у Middle падіння зупинилося.
  • Java — Junior повернулися до рівня 1 000 доларів, Senior зросли на 100 доларів, тоді як Middle продовжують падати (на 50 доларів).
  • PHP — скорочення зарплат серед досвідчених розробників (на 125 доларів у Middle, на 100 доларів у Senior), Junior стабільні.
  • Python — зарплати Senior піднялися на 100 доларів після літнього спаду, Middle впали на 400 доларів, Junior без змін.
  • Kotlin — Junior і Middle повернулися до рівня кінця 2023 року, Senior стабільні.
  • C++ — Senior повернулися до попередніх рівнів, Middle впали на 233 доларів, Junior стабільні.
  • Swift — Junior демонструють спад, Middle повернулися до попередніх рівнів, Senior майже без змін.
  • Go — зарплати повернулися до рівня 2023 року.

Фахівці з рівнем знання англійської мови Upper-Intermediate та Advanced отримують на 30-60% більше. Водночас скорочення зарплат найбільше відчутне саме серед таких розробників.

Медіанні зарплати українських розробників за кордоном вищі на 10-28%. Найвищі зарплати в Іспанії (5 000 доларів), найнижчі — у Румунії (3 500 доларів).

Нагадаємо, попри повномасштабну війну в Україні та низький рівень життя, добробут українців все одно зростає. Підсумки 3 кварталу 2024 року продемонстрували підвищення зарплат населення на 7,2% порівняно з довоєнним рівнем.

Також ми писали, що з січня 2025 року в Німеччині зросла мінімальна заробітна плата. Тепер працівникам гарантовано платять 12,82 євро на годину.

зарплати IT Програмісти дослідження ринок праці

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