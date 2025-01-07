Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Ринок праці arrow В Україні стрімко зростають зарплати — хто заробляє більше arrow

В Україні стрімко зростають зарплати — хто заробляє більше

7 січня 2025 13:16
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Зарплати українців зростають під час війни — у НБУ пояснили чому
Українські гривні в конверті. Фото: УНІАН
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

Попри повномасштабну війну, часті скарги на маленькі зарплати та низький рівень життя, добробут українців зростає. Так, наприклад, реальні зарплати населення за підсумками ІІІ кварталу 2024 року перевищили рівень довоєнних на 7,2%. 

Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України (НБУ). 

Читайте також:

Як зазначає регулятор, зарплати швидко зростають, оскільки на ринку праці досі зберігається дефіцит робочих рук. Як свідчать дані Державної служби статистики, у ІІІ кварталі минулого року номінальні зарплати зросли на 22,3% з року в рік (р/р), тоді як показник реальних виплат побільшав на понад 14%.

null

За розрахунками НБУ, у більшості видів економічної діяльності (крім освіти та мистецтва), реальні зарплати є вищими, аніж у ІІІ кварталі 2021 року (до повномасштабного вторгнення).

Оскільки Державна служба статистики не публікає дані про зарплати з початком війни, Нацбанк підраховував доходи населення за такими показниками, як:

  • рівень середньої пенсії;
  • середньої зарплати для нарахування пенсійних  виплат від Пенсійного фонду України (ПФУ);
  • єдиного соціального внеску (ЄСВ);
  • ЄСВ приватного сектору;
  • податків на доходи приватних осіб (ПДФО).

null

Примітно,  що як свідчать непрямі показники, зарплати зростали й впродовж IV кварталу 2024 року, зауважують у Національному банку.

Мінімальна зарплатау 2025 році — чого очікувати

Уряд відмовився від перегляду мінімальних зарплат та прожикового мінімуму, тож доходи деяких громадян країни знизяться. 

Так, показник мінімальної зарплати цього року становитиме 8 тис. грн, а через інфляцію, яка має досягнути позначки у майже 7%, реальна цінність мінімальних виплат зменшиться.

Цікаво, що мінімальна зарплата становитиме лише 32,7% від середньої по країні, тоді як у Європі цей показник сягає 60%.

Нагадаємо, що на 2025 рік в Україні запланували розпочати пенсійну реформу. Очікується,  що зміни розпочуться вже з липня. 

Також ми писали, що роботодавців, які виплачують працівникам гроші "у конвертах" карають штрафами. В окремих випадках підприємцям за порушення доводиться платити до 80 тис. грн. 

НБУ зарплати виплати інфляція ринок праці зарплатня дефіцит

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:59 Нові електрички з Одеси — куди можна поїхати

13:51 У чорному списку — які долари не приймають банки та обмінники

13:47 Українські дрони вдарили по РЕБ і логістиці росіян — відео ГУР

13:43 У Курську атакували важливий воєнний об'єкт Росії, — ЦПД

13:35 У США є загиблі внаслідок потужної снігової бурі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

13:31 На каяку через кордон — на Одещині затримали екстремала

13:28 Ніби не січень — якою буде погода у Львові завтра

13:25 Сибіга озвучив суму допомоги Україні від Ісландії та нові угоди

13:22 Скільки українців довіряють Зеленському — опитування КМІС

13:16 В Україні стрімко зростають зарплати — хто заробляє більше

13:59 Нові електрички з Одеси — куди можна поїхати

13:51 У чорному списку — які долари не приймають банки та обмінники

13:47 Українські дрони вдарили по РЕБ і логістиці росіян — відео ГУР

13:43 У Курську атакували важливий воєнний об'єкт Росії, — ЦПД

13:35 У США є загиблі внаслідок потужної снігової бурі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

13:31 На каяку через кордон — на Одещині затримали екстремала

13:28 Ніби не січень — якою буде погода у Львові завтра

13:25 Сибіга озвучив суму допомоги Україні від Ісландії та нові угоди

13:22 Скільки українців довіряють Зеленському — опитування КМІС

13:16 В Україні стрімко зростають зарплати — хто заробляє більше

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

6 січня 2025

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

Text

13:00 План Трампа та візит спецпредставника по Україні — ефір День.LIVE

Text

12:04 Росіяни вдарили по автобусу в Херсоні — який стан потерпілих

Text

10:33 Економіст вказав чому в Україні буде криза з кадрами після війни

Text

08:00 Заява Зеленського про Курськ та реакція РФ — ефір Ранок.LIVE

6 січня 2025
Text

22:56 Це джокер — військовий прокоментував Курську операцію

Text

22:40 Військовий заявив, що у питанні мобілізації не вистачає держави

Text

22:32 Ігнатьєв заявив, що бізнес за пів року збудував 200 МВт СЕС

Text

20:23 Дунда заявив, чи вплине відставка Трюдо на відносини з Україною

Text

18:13 Водохреще в Києві — як підготували локації для охочих зануритися

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

17:50 Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла