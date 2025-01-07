Зарплати українців зростають під час війни — у НБУ пояснили чому

Українські гривні в конверті. Фото: УНІАН

Попри повномасштабну війну, часті скарги на маленькі зарплати та низький рівень життя, добробут українців зростає. Так, наприклад, реальні зарплати населення за підсумками ІІІ кварталу 2024 року перевищили рівень довоєнних на 7,2%.

Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України (НБУ).

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Як зазначає регулятор, зарплати швидко зростають, оскільки на ринку праці досі зберігається дефіцит робочих рук. Як свідчать дані Державної служби статистики, у ІІІ кварталі минулого року номінальні зарплати зросли на 22,3% з року в рік (р/р), тоді як показник реальних виплат побільшав на понад 14%.

За розрахунками НБУ, у більшості видів економічної діяльності (крім освіти та мистецтва), реальні зарплати є вищими, аніж у ІІІ кварталі 2021 року (до повномасштабного вторгнення).

Оскільки Державна служба статистики не публікає дані про зарплати з початком війни, Нацбанк підраховував доходи населення за такими показниками, як:

рівень середньої пенсії;

середньої зарплати для нарахування пенсійних виплат від Пенсійного фонду України (ПФУ);

єдиного соціального внеску (ЄСВ);

ЄСВ приватного сектору;

податків на доходи приватних осіб (ПДФО).

Примітно, що як свідчать непрямі показники, зарплати зростали й впродовж IV кварталу 2024 року, зауважують у Національному банку.

Мінімальна зарплатау 2025 році — чого очікувати

Уряд відмовився від перегляду мінімальних зарплат та прожикового мінімуму, тож доходи деяких громадян країни знизяться.

Так, показник мінімальної зарплати цього року становитиме 8 тис. грн, а через інфляцію, яка має досягнути позначки у майже 7%, реальна цінність мінімальних виплат зменшиться.

Цікаво, що мінімальна зарплата становитиме лише 32,7% від середньої по країні, тоді як у Європі цей показник сягає 60%.

Нагадаємо, що на 2025 рік в Україні запланували розпочати пенсійну реформу. Очікується, що зміни розпочуться вже з липня.

Також ми писали, що роботодавців, які виплачують працівникам гроші "у конвертах" карають штрафами. В окремих випадках підприємцям за порушення доводиться платити до 80 тис. грн.