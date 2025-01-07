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В Украине стремительно растут зарплаты — кто зарабатывает больше

7 января 2025 13:16
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Зарплаты украинцев растут во время войны — в НБУ объяснили почему
Украинские гривны в конверте. Фото: УНИАН
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

Несмотря на полномасштабную войну, частые жалобы на маленькие зарплаты и низкий уровень жизни, благосостояние украинцев растет. Так, например, реальные зарплаты населения по итогам III квартала 2024 года превысили уровень довоенных на 7,2%.

Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины (НБУ).

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Как отмечает регулятор, зарплаты быстро растут, поскольку на рынке труда до сих пор сохраняется дефицит рабочих рук. Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, в III квартале прошлого года номинальные зарплаты выросли на 22,3% из года в год (г/г), тогда как показатель реальных выплат увеличился более чем на 14%.

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По расчетам НБУ, в большинстве видов экономической деятельности (кроме образования и искусства), реальные зарплаты выше, чем в III квартале 2021 года (до полномасштабного вторжения).

Поскольку Государственная служба статистики не публикует данные о зарплатах с началом войны, Нацбанк подсчитывал доходы населения по таким показателям, как:

  • Уровень средней пенсии;
  • средней зарплаты для начисления пенсионных выплат от Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
  • единого социального взноса (ЕСВ);
  • ЕСВ частного сектора;
  • налогов на доходы частных лиц (НДФЛ).

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Примечательно, что как свидетельствуют косвенные показатели, зарплаты росли и в течение IV квартала 2024 года, отмечают в Национальном банке.

Минимальная зарплата в 2025 году - чего ожидать

Правительство отказалось от пересмотра минимальных зарплат и прожиточного минимума, поэтому доходы некоторых граждан страны снизятся.

Так, показатель минимальной зарплаты в этом году составит 8 тыс. грн, а из-за инфляции, которая должна достичь отметки в почти 7%, реальная ценность минимальных выплат уменьшится.

Примечательно, что минимальная зарплата составит лишь 32,7% от средней по стране, тогда как в Европе этот показатель достигает 60%.

Напомним, что на 2025 год в Украине запланировали начать пенсионную реформу. Ожидается, что изменения начнутся уже с июля. 

Также мы писали, что работодателей, которые выплачивают работникам деньги "в конвертах" наказывают штрафами. В отдельных случаях предпринимателям за нарушение приходится платить до 80 тыс. грн.

НБУ зарплаты выплаты инфляция рынок труда зарплата дефицит

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