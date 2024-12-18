Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Зарплата в конверті — що загрожує працівникам та роботодавцям arrow

Зарплата в конверті — що загрожує працівникам та роботодавцям

18 грудня 2024 16:20
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Зарплата в конверті — штрафи для роботодавця та ризики для робітників
Зарплата в конверті. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Багато роботодавців намагаються уникнути податків, виплачуючи працівникам зарплату "в конверті". Це може призвести до серйозних фінансових наслідків, адже таке порушення трудового законодавства передбачає великі штрафи. Це явище має негативні наслідки й для працівників, адже робота в "тіні" позбавляє їх державних гарантій, які мають офіційно влаштовані українці.

Про те, яке покарання можна отримати за виплату зарплат у "конвертах", зазначається в Кодексі законів про працю.

Читайте також:

Як каратимуть роботодавців

В Україні підвищили військовий збір з 1,5% до 5%, що збільшить податкове навантаження на підприємців. Це може змусити деяких з них перейти в "тінь", а випадків виплати зарплат "в конвертах" стане більше. Проте роботодавці повинні пам'ятати, що за порушення трудових норм можуть бути накладені великі штрафи.

Згідно з Кодексом законів про працю, штрафи за порушення можуть бути такими:

  • 80 000 грн за неофіційне працевлаштування або виплату зарплати без податків;
  • 240 000 грн за повторне порушення протягом двох років;
  • 24 000 грн за затримку виплати зарплати на місяць і більше;
  • 16 000 грн за порушення мінімальних державних гарантій;
  • 8 000 грн за інші порушення трудового законодавства.

При цьому штрафи можуть збільшуватися залежно від кількості працівників, права яких були порушені. Це означає, що за кожного працівника, який отримував зарплату "в конверті", роботодавець може заплатити 80 000 грн.

Чи карають працівників за зарплату в конверті

Такі порушення можуть мати серйозні наслідки для працівників.  Хоча матеріальної відповідальності за отримання зарплати "в конверті" для працівників не передбачено, в певному сенсі вони самі себе карають погоджуючись на такі умови роботи. В Міністерстві юстиції попереджають, що працюючи не офіційно:

  1. Ваш стаж не зараховується.
  2. Вам буде складно отримати кредит в банку.
  3. Ви можете бути звільнені в будь-який момент без вихідної допомоги.
  4. Ви не маєте трудового договору та записів у трудовій, що може привернути увагу податкової.
  5. Ви позбавлені соціальних гарантій, таких як право на відпустку, лікарняний, пенсію та інші пільги.
  6. Ваша зарплата не визначена трудовим договором, тобто її розмір та умови отримання можуть залежати лише від волі керівника.

Тому українцям радять відмовитись від зарплат "в конвертах" і віддавати перевагу офіційному працевлаштуванню, щоб уникнути серйозних наслідків як для роботодавця, так і для працівника.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що у святкові та неробочі дні в Україні раніше діяли спеціальні правила оплати праці, і багато хто пам'ятає, що за роботу на Різдво чи Новий рік виплачували додаткові гроші або надавали вихідні. Однак у 2024 році не варто очікувати на такі бонуси.

Також ми розповідали, що розмір прожиткового мінімуму в Україні визначає скільки коштів необхідно для покриття основних потреб громадян. Проте багато людей не знають, як саме він розраховується і яким буде у 2025 році.

виплати гроші штрафи зарплатня роботодавці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:26 Орбан різко відповів на слова Зеленського про різдвяне перемир’я

Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

18:23 Без опадів, але з "сюрпризом" — яка погода на Київщині завтра

18:10 Чи буде субсидія, якщо отримати Нацкешбек та Зимову єПідтримку

18:06 В Європі говорять про відправку військ в Україну, — ЗМІ

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС - 80x80

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

18:02 Попереджають про небезпеку — якою буде погода у Харкові завтра

17:58 Поліцейським в Україні надають чимало пільг — перелік

17:57 Нові умови — як українці можуть оформити пенсійне посвідчення

17:51 Зеленський вперше розповів, що робитиме після закінчення війни

Text

17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

18:26 Орбан різко відповів на слова Зеленського про різдвяне перемир’я

18:23 Без опадів, але з "сюрпризом" — яка погода на Київщині завтра

18:10 Чи буде субсидія, якщо отримати Нацкешбек та Зимову єПідтримку

18:06 В Європі говорять про відправку військ в Україну, — ЗМІ

18:02 Попереджають про небезпеку — якою буде погода у Харкові завтра

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС - 80x80

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

17:58 Поліцейським в Україні надають чимало пільг — перелік

17:57 Нові умови — як українці можуть оформити пенсійне посвідчення

17:51 Зеленський вперше розповів, що робитиме після закінчення війни

17:48 Страти полонених — Лубінець назвав кількість випадків з 2022 року

17:47 Пільги на комуналку — як одеситам оформити допомогу з бюджету

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

Text

17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

Text

15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

Text

13:05 Ясько відповіла, що буде з українцями на ТОТ після війни

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС - 80x80

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

Text

13:00 Термінова заява Зеленського про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:10 У 3 ОШБр відреагували на штрафи волонтерам за передачу авто

Text

11:34 Горбенко відповів, для чого Україні множинне громадянство

Text

11:12 Нардеп пояснив, як може відбутися онлайн-голосування на виборах

Text

08:00 Зустріч Зеленського з Туском у Львові — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні