Зарплата в конверті — штрафи для роботодавця та ризики для робітників

Зарплата в конверті. Фото: УНІАН

Багато роботодавців намагаються уникнути податків, виплачуючи працівникам зарплату "в конверті". Це може призвести до серйозних фінансових наслідків, адже таке порушення трудового законодавства передбачає великі штрафи. Це явище має негативні наслідки й для працівників, адже робота в "тіні" позбавляє їх державних гарантій, які мають офіційно влаштовані українці.

Про те, яке покарання можна отримати за виплату зарплат у "конвертах", зазначається в Кодексі законів про працю.

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Як каратимуть роботодавців

В Україні підвищили військовий збір з 1,5% до 5%, що збільшить податкове навантаження на підприємців. Це може змусити деяких з них перейти в "тінь", а випадків виплати зарплат "в конвертах" стане більше. Проте роботодавці повинні пам'ятати, що за порушення трудових норм можуть бути накладені великі штрафи.

Згідно з Кодексом законів про працю, штрафи за порушення можуть бути такими:

80 000 грн за неофіційне працевлаштування або виплату зарплати без податків;

240 000 грн за повторне порушення протягом двох років;

24 000 грн за затримку виплати зарплати на місяць і більше;

16 000 грн за порушення мінімальних державних гарантій;

8 000 грн за інші порушення трудового законодавства.

При цьому штрафи можуть збільшуватися залежно від кількості працівників, права яких були порушені. Це означає, що за кожного працівника, який отримував зарплату "в конверті", роботодавець може заплатити 80 000 грн.

Чи карають працівників за зарплату в конверті

Такі порушення можуть мати серйозні наслідки для працівників. Хоча матеріальної відповідальності за отримання зарплати "в конверті" для працівників не передбачено, в певному сенсі вони самі себе карають погоджуючись на такі умови роботи. В Міністерстві юстиції попереджають, що працюючи не офіційно:

Ваш стаж не зараховується. Вам буде складно отримати кредит в банку. Ви можете бути звільнені в будь-який момент без вихідної допомоги. Ви не маєте трудового договору та записів у трудовій, що може привернути увагу податкової. Ви позбавлені соціальних гарантій, таких як право на відпустку, лікарняний, пенсію та інші пільги. Ваша зарплата не визначена трудовим договором, тобто її розмір та умови отримання можуть залежати лише від волі керівника.

Тому українцям радять відмовитись від зарплат "в конвертах" і віддавати перевагу офіційному працевлаштуванню, щоб уникнути серйозних наслідків як для роботодавця, так і для працівника.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що у святкові та неробочі дні в Україні раніше діяли спеціальні правила оплати праці, і багато хто пам'ятає, що за роботу на Різдво чи Новий рік виплачували додаткові гроші або надавали вихідні. Однак у 2024 році не варто очікувати на такі бонуси.

Також ми розповідали, що розмір прожиткового мінімуму в Україні визначає скільки коштів необхідно для покриття основних потреб громадян. Проте багато людей не знають, як саме він розраховується і яким буде у 2025 році.