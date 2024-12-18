Зарплата в конверте — штрафы для работодателя и риски для рабочих

Зарплата в конверте. Фото: УНИАН

Многие работодатели пытаются избежать налогов, выплачивая работникам зарплату "в конверте". Это может привести к серьезным финансовым последствиям, так как такое нарушение трудового законодательства предусматривает большие штрафы. Это явление имеет негативные последствия и для работников, ведь работа в "тени" лишает их государственных гарантий, которые имеют официально устроенные украинцы.

О том, какое наказание можно получить за выплату зарплат в конвертах, указано в Кодексе законов о труде.

Читайте также:

Как будут наказывать работодателей

В Украине повысили военный сбор с 1,5% до 5%, что увеличит налоговую нагрузку на предпринимателей. Это может заставить некоторых из них перейти в "тень", а случаев выплаты зарплат "в конвертах" станет больше. Однако работодатели должны помнить, что за нарушение трудовых норм могут быть наложены большие штрафы.

Согласно Кодексу законов о труде, штрафы за нарушения могут быть следующими:

80 000 грн за неофициальное трудоустройство или выплату зарплаты без налогов;

240 000 грн за повторное нарушение в течение двух лет;

24 000 грн за задержку выплаты зарплаты в месяц и больше;

16 000 грн за нарушение минимальных государственных гарантий;

8 000 грн за другие нарушения трудового законодательства.

При этом штрафы могут расти в зависимости от количества работников, права которых были нарушены. Это означает, что за каждого работника, получавшего зарплату "в конверте", работодатель может заплатить 80 000 грн.

Наказывают ли работников за зарплату в конверте

Такие нарушения могут иметь серьезные последствия для работников. Хотя материальная ответственность за получение зарплаты "в конверте" для работников не предусмотрена, в определенном смысле они сами себя наказывают соглашаясь на такие условия работы. В Министерстве юстиции предупреждают, что работая неофициально:

Ваш стаж не засчитывается. Вам будет сложно получить кредит в банке. Вы можете быть уволены в любой момент без выходного пособия. У вас нет трудового договора и записей в трудовой, что может привлечь внимание налоговой. Вы лишены социальных гарантий, таких как право на отпуск, больничный, пенсию и другие льготы. Ваша зарплата не определена трудовым договором, то есть ее размер и условия получения могут зависеть только от воли руководителя.

Поэтому украинцам советуют отказаться от зарплат "в конвертах" и отдавать предпочтение официальному трудоустройству во избежание серьезных последствий как для работодателя, так и для работника.

Что еще следует знать украинцам

Ранее мы писали, что в праздничные и нерабочие дни в Украине раньше действовали специальные правила оплаты труда, и многие помнят, что за работу на Рождество или Новый год выплачивали дополнительные деньги или предоставляли выходные. Однако в 2024 году не стоит ожидать таких бонусов.

Также мы рассказывали, что размер прожиточного минимума в Украине определяет, сколько средств необходимо для покрытия основных потребностей граждан. Однако многие не знают, как именно он рассчитывается и каким будет в 2025 году.