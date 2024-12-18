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Зарплата в конверте — что грозит работникам и работодателям

18 декабря 2024 16:20
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Зарплата в конверте — штрафы для работодателя и риски для рабочих
Зарплата в конверте. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Многие работодатели пытаются избежать налогов, выплачивая работникам зарплату "в конверте". Это может привести к серьезным финансовым последствиям, так как такое нарушение трудового законодательства предусматривает большие штрафы. Это явление имеет негативные последствия и для работников, ведь работа в "тени" лишает их государственных гарантий, которые имеют официально устроенные украинцы.

О том, какое наказание можно получить за выплату зарплат в конвертах, указано в Кодексе законов о труде.

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Как будут наказывать работодателей

В Украине повысили военный сбор с 1,5% до 5%, что увеличит налоговую нагрузку на предпринимателей. Это может заставить некоторых из них перейти в "тень", а случаев выплаты зарплат "в конвертах" станет больше. Однако работодатели должны помнить, что за нарушение трудовых норм могут быть наложены большие штрафы.

Согласно Кодексу законов о труде, штрафы за нарушения могут быть следующими:

  • 80 000 грн за неофициальное трудоустройство или выплату зарплаты без налогов;
  • 240 000 грн за повторное нарушение в течение двух лет;
  • 24 000 грн за задержку выплаты зарплаты в месяц и больше;
  • 16 000 грн за нарушение минимальных государственных гарантий;
  • 8 000 грн за другие нарушения трудового законодательства.

При этом штрафы могут расти в зависимости от количества работников, права которых были нарушены. Это означает, что за каждого работника, получавшего зарплату "в конверте", работодатель может заплатить 80 000 грн.

Наказывают ли работников за зарплату в конверте

Такие нарушения могут иметь серьезные последствия для работников. Хотя материальная ответственность за получение зарплаты "в конверте" для работников не предусмотрена, в определенном смысле они сами себя наказывают соглашаясь на такие условия работы. В Министерстве юстиции предупреждают, что работая неофициально:

  1. Ваш стаж не засчитывается.
  2. Вам будет сложно получить кредит в банке.
  3. Вы можете быть уволены в любой момент без выходного пособия.
  4. У вас нет трудового договора и записей в трудовой, что может привлечь внимание налоговой.
  5. Вы лишены социальных гарантий, таких как право на отпуск, больничный, пенсию и другие льготы.
  6. Ваша зарплата не определена трудовым договором, то есть ее размер и условия получения могут зависеть только от воли руководителя.

Поэтому украинцам советуют отказаться от зарплат "в конвертах" и отдавать предпочтение официальному трудоустройству во избежание серьезных последствий как для работодателя, так и для работника.

Что еще следует знать украинцам

Ранее мы писали, что в праздничные и нерабочие дни в Украине раньше действовали специальные правила оплаты труда, и многие помнят, что за работу на Рождество или Новый год выплачивали дополнительные деньги или предоставляли выходные. Однако в 2024 году не стоит ожидать таких бонусов.

Также мы рассказывали, что размер прожиточного минимума в Украине определяет, сколько средств необходимо для покрытия основных потребностей граждан. Однако многие не знают, как именно он рассчитывается и каким будет в 2025 году.

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