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Робота у вихідні — чи можна отримати компенсацію у 2024 році

16 грудня 2024 15:12
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Праця у вихідні під час війни — чи є доплата у 2024 році
Людина дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

У святкові та неробочі дні зазвичай діють особливі правила оплати праці. Багато українців згадують часи, коли за роботу на Різдво та Новий рік доплачували або надавали додатковий вихідний. Однак у 2024 році розраховувати на додаткові гроші за ці дні не варто.

Про те, як оплачується робота у вихідні дні під час дії воєнного стану, пояснили в Західному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці.

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Як компенсують українцям роботу у вихідні

Згідно зі статтею 72 Кодексу законів про працю України, якщо ви працюєте у вихідний день, ваш роботодавець зобов’язаний компенсувати це одним із таких способів:

  • надати інший день відпочинку;
  • оплатити роботу у подвійному розмірі.

Під час воєнного стану, з березня до липня 2022 року, ці правила тимчасово не застосовувалися. Але з 19 липня 2022 року їх повернули, і зараз вони працюють, як і до війни.

У 2024 році роботодавець також повинен дотримуватися цих норм. Тож ви маєте право отримати компенсацію за вихід на роботу у вихідний. Її формат необхідно заздалегідь узгодити з вашим керівником. 

Чи будуть доплачувати українцям за роботу на свята у 2024 році

Під час воєнного стану вже стало звичним, що додаткові вихідні не надаються, навіть якщо свято припадає на суботу чи неділю. Цього року Різдво (25 грудня) та Новий рік (1 січня), які припадають на середу, будуть вважатись робочими днями. У мирний час це були б вихідні або дні з додатковою оплатою за працю, але у 2024 році ці норми застосовувати не будуть.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що заробітна плата — це фундамент будь-яких трудових відносин. Зазвичай вона виплачується у два етапи: попередній аванс і основна частина.

Також ми розповідали, що у випадку хвороби працівник має право відкрити лікарняний лист та отримати компенсацію за дні, коли він не працював. Сума виплат залежить від різних чинників і може досягати 100% його середньомісячного заробітку.

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17:23 Сніг і сильний вітер — синоптики попередили про негоду на завтра

17:22 В Україні знову подорожчали яйця — чому ціни коливаються

17:22 На Харківщині чоловік відмовився від трьох повісток — вирок суду

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

17:16 Заповідні землі Київщини повернули у власність громади

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