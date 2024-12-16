Работа в выходные во время войны — есть ли доплата в 2024 году

Человек достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН

В праздничные и нерабочие дни обычно действуют особые правила оплаты труда. Многие украинцы вспоминают времена, когда за работу на Рождество и Новый год доплачивали или предоставляли дополнительный выходной. Однако в 2024 году рассчитывать на дополнительные деньги за эти дни не стоит.

О том, как оплачивается работа по выходным дням во время действия военного положения, объяснили в Западном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда.

Читайте также:

Как компенсируют украинцам работу в выходные

Согласно статье 72 Кодекса законов о труде Украины, если вы работаете в выходной день, ваш работодатель обязан компенсировать это одним из следующих способов:

предоставить другой день отдыха;

оплатить работу в двойном размере.

Во время военного положения, с марта по июль 2022 года, эти правила временно не применялись. Но с 19 июля 2022 года их вернули, и сейчас они работают, как и до войны.

В 2024 году работодатель также должен соблюдать эти нормы. Вы имеете право получить компенсацию за выход на работу в выходной. Ее формат необходимо заранее согласовать с вашим руководителем.

Будут ли доплачивать украинцам за работу на праздники в 2024 году

Во время военного положения уже стало привычным, что дополнительные выходные не предоставляются, даже если праздник приходится на субботу или воскресенье. В этом году Рождество (25 декабря) и Новый год (1 января), которые приходятся на среду, будут считаться рабочими днями. В мирное время это были выходные или дни с дополнительной оплатой за труд, но в 2024 году эти нормы применять не будут.

Что еще стоит знать украинцам

Раньше мы писали, что заработная плата — это фундамент любых трудовых отношений. Обычно она выплачивается в два этапа: предварительный аванс и основная часть.

Также мы рассказывали, что в случае болезни работник имеет право открыть больничное письмо и получить компенсацию за дни, когда он не работал. Сумма выплат зависит от разных факторов и может достигать 100% его среднемесячного заработка.