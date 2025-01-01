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Мінімальні зарплати та пенсії — що буде з виплатами у 2025 році

1 січня 2025 05:45
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Мінімалка у 2025 році — що буде з пенсіями та зарплатами українців
Людина дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

У 2025 році українці з низькими доходами зіткнуться з серйозними фінансовими викликами. Уряд вирішив заморозити мінімальну зарплату та прожитковий мінімум, що вдарить по реальних доходах найвразливіших категорій громадян.

Про те, які мінімальні виплати отримуватимуть українці у 2025 році, зазначається в законі України "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

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Що буде з мінімальною зарплатою у 2025 році

Мінімальна зарплата в Україні залишатиметься на рівні 8 000 гривень у 2025 році. Скоріш за все такою вона буде і два наступні роки. Це означає, що її реальна цінність зменшиться через інфляцію, яку прогнозують на рівні 6,9%.

Варто зазначити, що мінімальна зарплата становитиме лише 32,7% від середньої по країні, тоді як у Європі цей показник сягає 60%. Така ситуація створює складні умови для працівників бюджетної сфери, поштарів, двірників, медсестер та інших людей, які отримують мінімальну оплату праці.

Чи зростуть мінімальні пенсії у 2025 році

Заморожування прожиткового мінімуму означає, що мінімальна пенсія також залишиться на рівні 2 361 грн. Це втричі менше за фактичний прожитковий мінімум, який у 2025 році може сягнути 10 тисяч гривень.

У березні запланована індексація пенсій, яка може сягнути 11%, що частково компенсує інфляцію. Проте це підвищення навряд чи стане відчутним для більшості пенсіонерів. Уряд планує провести реформу, яка дозволить розраховувати пенсії на основі середньої зарплати по країні. Якщо зміни таки вдасться запровадити, це може суттєво покращити ситуацію для пенсіонерів.

Раніше ми писали, що багато роботодавців ухиляються від сплати податків, виплачуючи заробітну плату співробітникам неофіційно. Така практика може привести їх до великих штрафів.

Також ми писали, що у 2025 році в Україні можуть запровадити важливі зміни до пенсійної системи, що зачеплять і виплати для людей з інвалідністю. Такі кроки заплановано в межах пенсійної реформи, яку мають намір розпочати в липні наступного року.

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