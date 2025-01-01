Минималка в 2025 году — что будет с пенсиями и зарплатами украинцев

Человек достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН

В 2025 году украинцы с низкими доходами столкнутся с серьезными финансовыми вызовами. Правительство решило заморозить минимальную зарплату и прожиточный минимум, что ударит по реальным доходам самых уязвимых категорий граждан.

О том, какие минимальные выплаты получат украинцы в 2025 году, отмечается в законе Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".

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Что будет с минимальной зарплатой в 2025 году

Минимальная зарплата в Украине будет оставаться на уровне 8 000 гривен в 2025 году. Скорее всего, такой она будет и два следующих года. Это означает, что ее реальная ценность уменьшится из-за инфляции, прогнозируемой на уровне 6,9%.

Стоит отметить, что минимальная зарплата будет составлять лишь 32,7% от средней по стране, в то время как в Европе этот показатель достигает 60%. Такая ситуация создает сложные условия для работников бюджетной сферы, почтальонов, дворников, медсестер и других людей, получающих минимальную оплату труда.

Увеличатся ли минимальные пенсии в 2025 году

Замораживание прожиточного минимума означает, что минимальная пенсия также останется на уровне 2 361 грн. Это втрое меньше фактического прожиточного минимума, который в 2025 году может достичь 10 тысяч гривен.

В марте запланирована индексация пенсий, которая может составить 11%, что частично компенсирует инфляцию. Однако это повышение вряд ли станет ощутимым для большинства пенсионеров. Правительство планирует провести реформу, позволяющую рассчитывать пенсии на основе средней зарплаты по стране. Если изменения удастся ввести, это может существенно улучшить ситуацию для пенсионеров.

Ранее мы писали, что многие работодатели уклоняются от налогов, выплачивая заработную плату сотрудникам неофициально. Такая практика может привести их к большим штрафам.

Также мы писали, что в 2025 году в Украине могут ввести важные изменения в пенсионную систему, которые затронут и выплаты для людей с инвалидностью. Такие шаги намечены в рамках пенсионной реформы, которую намерены начать в июле следующего года.