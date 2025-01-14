Рынок IT-специалистов в Украине — какие разработчики имеют самые большие зарплаты в 2025 году

Программисты за работой. Фото: Unsplash

В конце 2024 года был проведен опрос относительно зарплат, в котором приняли участие 14 149 айтишников. Среди них ответ на анкеты предоставили 5 172 разработчиков, часть которых находится за рубежом, но планирует вернуться в Украину.

Результаты исследования опубликовало DOU.

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По результатам опроса редакция выделила следующие ключевые результаты:

снижение зарплат — медианная зарплата снизилась на 6% за полгода;

стабильность у опытных специалистов — зарплаты разработчиков с более 10 годами опыта остались стабильными;

динамика языков программирования — незначительный рост зарплат у пользователей Java и TypeScript;

рынок труда — продуктовые компании предлагают более высокие зарплаты, кроме уровней Lead/Staff/Principal и выше;

тренды в стартапах — растет доля Junior-разработчиков, снижается доля Senior+.

Динамика зарплат по уровню квалификации разработчиков выглядит следующим образом:

Tech Lead — снижение на 100 долларов за полгода (до 5 600 долларов).

Architect — снижение на 325 долларов (до 6 500 долларов).

Senior — снижение на 200 долларов (до 4 500 долларов).

Middle — снижение на 50 долларов (до 2 450 долларов).

Junior — снижение на 35 долларов (до 900 долларов).

Медианные зарплаты разработчиков в Украине. Фото: DOU

Большее снижение произошло у специалистов с 4-5 годами опыта (на 200-300 долларов). У специалистов с 10+ годами опыта зарплата осталась стабильной на уровне 5 000 долларов.

В Киеве и Львове зафиксировано снижение зарплат, особенно у Junior и Senior. В других городах, таких как Харьков, Днепр, Одесса, ситуация остается стабильной. В Виннице наблюдается рост.

Самыми высокооплачиваемыми направлениями являются Back-end (снижение на 200 долларов для Middle, до 2 500 долларов) и Mobile (снижение на 200 долларов для Junior, до 800 долларов). Зарплаты Front-end специалистов стабилизировались.

Динамика зарплат по языкам программирования выглядит следующим образом:

TypeScript — зарплаты Junior и Middle восстановились после летнего падения, Senior продолжают терять (снижение на 50 долларов).

JavaScript — у Middle наблюдается рост на 100 долларов, тогда как зарплаты Senior стабилизировались, а Junior упали на 100 долларов.

C# и .NET — зарплаты Senior и Junior снизились (на 200 и 45 долларов соответственно), в Middle падение остановилось.

Java — Junior вернулись к уровню 1 000 долларов, Senior выросли на 100 долларов, тогда как Middle продолжают падать (на 50 долларов).

PHP — сокращение зарплат среди опытных разработчиков (на 125 долларов у Middle, на 100 долларов у Senior), Junior стабильны.

Python — зарплаты Senior поднялись на 100 долларов после летнего спада, Middle упали на 400 долларов, Junior без изменений.

Kotlin — Junior и Middle вернулись к уровню конца 2023 года, Senior стабильны.

C++ — Senior вернулись к предыдущим уровням, Middle упали на 233 долларов, Junior стабильны.

Swift — Junior демонстрируют спад, Middle вернулись к предыдущим уровням, Senior почти без изменений.

Go — зарплаты вернулись к уровню 2023 года.

Специалисты с уровнем знания английского языка Upper-Intermediate и Advanced получают на 30-60% больше. В то же время сокращение зарплат больше всего ощутимо именно среди таких разработчиков.

Медианные зарплаты украинских разработчиков за рубежом выше на 10-28%. Самые высокие зарплаты в Испании (5 000 долларов), самые низкие — в Румынии (3 500 долларов).

Напомним, несмотря на полномасштабную войну в Украине и низкий уровень жизни, благосостояние украинцев все равно растет. Итоги 3 квартала 2024 года продемонстрировали повышение зарплат населения на 7,2% по сравнению с довоенным уровнем.

Также мы писали, что с января 2025 года в Германии выросла минимальная заработная плата. Теперь работникам гарантированно платят 12,82 евро в час.