Які тренди 2024 року вплинули на ринок праці України

Ринок праці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Юлія Потапова Фундаторка PPower, HR-агенції з найму C-Level персоналу

2024 рік став для українців роком випробувань, але також і нових можливостей. Війна змусила мільйони людей шукати роботу за кордоном, але ті, хто залишився, почали переосмислювати підходи до роботи та відкривати для себе нові горизонти. Компанії шукають нові способи залучення талантів, а працівники вражають своєю гнучкістю й здатністю до адаптації. Від віддаленої роботи до стрімкого впровадження штучного інтелекту — поговоримо про ключові тренди, які формують нове обличчя українського ринку праці.

1. Відтік кадрів: хто виїхав і що залишилося?

Через війну багато українців опинилися за кордоном у пошуках роботи. Це створило серйозний виклик для внутрішнього ринку праці.

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Медицина та освіта — без сумніву, стратегічні сфери і тут треба визнати, що лікарі та вчителі масово виїжджають до країн Європи, через що в Україні не вистачає фахівців у школах і лікарнях. Цей процес не почався з війною, десятиліттями з країни виїжджали представники цих професій, лише за ковідні роки близько ста тисяч медиків полишили звичні місця роботи у пошуках кращої долі. Але війна, звісно, прискорила процеси.

Програмісти, маючи високий попит за кордоном, також часто залишають країну. Українські IT-компанії намагаються втримати їх, пропонуючи гнучкі умови. Багато будівельників обирають Польщу чи Чехію через вищу зарплату та кращі умови праці.

Деякі українські компанії знаходять креативні способи утримати кадри. Наприклад, будівельна фірма "УкрБуд" запровадила бонуси для тих, хто приводить нових працівників.

Багатостраждальна лікарня "Охматдит" шукає підходи, організація у співпраці з міжнародними колегами, пропонує молодим лікарям навчання за кордоном із подальшим поверненням до України.

2. Вдома чи в офісі: як тепер працюють українці?

Війна трансформувала робочий підхід. У 2024 році дедалі більше компаній доводять, що місце роботи — це лише формальність, головне — результат. Багато працівників тепер працюють у гібридному форматі, поєднуючи офіс і дім. А кількість фрілансерів зросла на 30% за рік. Люди цінують свободу вибору проєктів та гнучкий графік. Виникає більше "цифрових кочівників" — тих, хто працює на іноземні компанії, залишаючись в Україні чи подорожуючи світом.

Наприклад, компанії SoftServe та Genesis практично повністю перейшли на дистанційну роботу. Щоб зберегти командний дух, вони організовують онлайн-зустрічі та віртуальні "кавові перерви".

Рекламне агентство "Postmen" зробило ставку на фрілансерів, що дозволило скоротити витрати на офіс і наймати найкращих спеціалістів.

3. Як українці освоюють європейський ринок праці?

Українці стають все більш конкурентоспроможними на європейському ринку праці. Підвищилися вимоги до рівня знань, працівники повинні знати англійську або іншу іноземну мову та вміти працювати за міжнародними стандартами. Зросли можливості щодо віддаленої роботи, за тимчасовими контрактами чи неповний день.

Але виросла й конкуренція, тепер українцям доводиться змагатися за робочі місця не лише між собою, а й із громадянами країн ЄС.

Наприклад, компанія "Нова Пошта" відкрила представництва в Польщі та Німеччині, що дало українцям шанс отримати міжнародний досвід. Компанія МХП адаптувала свої процеси до європейських стандартів, дозволяючи працівникам працювати на фабриках у Європі.

4. Постійне навчання — головна вимога сучасності

Сучасний світ змінюється настільки швидко, що навчання стало обов'язковим для професійного зростання. Найпопулярніші напрямки: IT, цифровий маркетинг та вивчення іноземних мов. Роботодавці все більше інвестують у навчання своїх співробітників. Держава підтримує розвиток громадян через програми на кшталт "IT Generation", яка безкоштовно навчає IT-спеціальностям. Проєкт "Дія.Освіта" вже допоміг 200 тисячам українців опанувати нові навички, а корпорація "Епіцентр" створила власний університет, де працівники можуть навчатися прямо на роботі.

5. Взаємовідносини між працівниками та роботодавцями

Українці дедалі більше цінують не лише зарплату, але й етичний підхід роботодавців. Люди хочуть працювати там, де поважають співробітників і мають чіткі цінності, де забезпечують баланс між роботою і особистим життям, де пропонують стабільність та соціальний захист.

Компанія "Rozetka" дозволяє брати додаткові вихідні без втрати зарплати, а "ДТЕК" пропонує своїм працівникам безплатну психологічну підтримку.

6. Штучний інтелект: нові виклики і можливості

Штучний інтелект, як і прогнозувалося, поступово змінює робочий процес. Здебільшого, ШІ автоматизує рутинні завдання у виробництві, логістиці та обслуговуванні. Зростає попит на спеціалістів із даних, кібербезпеки та розробки технологій. А працівникам доводиться освоювати нові навички, щоб залишатися затребуваними.

Наприклад, ПриватБанк використовує чат-боти для клієнтської підтримки, тоді як Укрзалізниця автоматизувала планування поїздів, звільнивши людей від рутинної паперової роботи.

7. Малий бізнес — рятівник економіки

Економічні виклики підштовхнули українців до підприємництва - українці наважуються відкрити власну справу на рівні, який можна порівняти із довоєнним, причому жінки в 2024 поставили рекорд — 61% ФОПів відкрили саме жінки. Малий бізнес розвивається у найрізноманітніших напрямках: від онлайн-магазинів до невеликих виробництв та сфери послуг. Держава та міжнародні організації підтримують цю ініціативу через грантові програми, особливо для технологічних стартапів. Такі маленькі підприємства стають справжніми героями економічного фронту — вони створюють нові робочі місця та підтримують економіку країни в складний час.

Освітня платформа "Prometheus" долучилася до цього руху, запустивши спеціальні курси для початківців у бізнесі. Особливо надихає те, що серед нових підприємців багато ветеранів війни. Наприклад, компанія "Ветеран-Пак" не лише успішно виробляє екологічне пакування, а й показує приклад того, як захисники України успішно реалізують себе в мирному житті.

Отже, ринок праці України у 2024 році зазнає суттєвих змін. Незважаючи на складні воєнні умови, українці демонструють неймовірну здатність адаптуватися: освоюють нові професії, започатковують власний бізнес та успішно конкурують на міжнародному ринку. Особливо надихає те, що в цей складний час люди не лише думають про виживання, але й про розвиток, навчання та етичне ведення бізнесу.

Важливо відзначити, що ці зміни формують новий, більш стійкий та прогресивний ринок праці. Українці стають більш кваліфікованими, гнучкими та технологічно грамотними працівниками, що безумовно допоможе у відбудові та розвитку країни після перемоги.