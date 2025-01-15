Какие тренды 2024 года повлияли на рынок труда Украины

Рынок труда. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Юлия Потапова Фундатор PPower, HR-агентства по найму C-Level персонала

2024 год стал для украинцев годом испытаний, но также и новых возможностей. Война заставила миллионы людей искать работу за границей, но те, кто остался, начали переосмысливать подходы к работе и открывать для себя новые горизонты. Компании ищут новые способы привлечения талантов, а работники поражают своей гибкостью и способностью к адаптации. От удаленной работы до стремительного внедрения искусственного интеллекта — поговорим о ключевых трендах, которые формируют новое лицо украинского рынка труда.

1. Отток кадров: кто уехал и что осталось?

Из-за войны многие украинцы оказались за границей в поисках работы. Это создало серьезный вызов для внутреннего рынка труда.

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Медицина и образование — без сомнения, стратегические сферы и здесь надо признать, что врачи и учителя массово выезжают в страны Европы, из-за чего в Украине не хватает специалистов в школах и больницах. Этот процесс не начался с войной, десятилетиями из страны выезжали представители этих профессий, только за ковидные годы около ста тысяч медиков оставили привычные места работы в поисках лучшей доли. Но война, конечно, ускорила процессы.

Программисты, имея высокий спрос за рубежом, также часто покидают страну. Украинские IT-компании пытаются удержать их, предлагая гибкие условия. Многие строители выбирают Польшу или Чехию из-за более высокой зарплаты и лучших условий труда.

Некоторые украинские компании находят креативные способы удержать кадры. Например, строительная фирма "УкрБуд" ввела бонусы для тех, кто приводит новых работников.

Многострадальная больница "Охматдет" ищет подходы, организация в сотрудничестве с международными коллегами, предлагает молодым врачам обучение за рубежом с последующим возвращением в Украину.

2. Дома или в офисе: как теперь работают украинцы?

Война трансформировала рабочий подход. В 2024 году все больше компаний доказывают, что место работы — это лишь формальность, главное — результат. Многие работники теперь работают в гибридном формате, совмещая офис и дом. А количество фрилансеров выросло на 30% за год. Люди ценят свободу выбора проектов и гибкий график. Возникает больше "цифровых кочевников" — тех, кто работает на иностранные компании, оставаясь в Украине или путешествуя по миру.

Например, компании SoftServe и Genesis практически полностью перешли на дистанционную работу. Чтобы сохранить командный дух, они организовывают онлайн-встречи и виртуальные "кофейные перерывы".

Рекламное агентство "Postmen" сделало ставку на фрилансеров, что позволило сократить расходы на офис и нанимать лучших специалистов.

3. Как украинцы осваивают европейский рынок труда?

Украинцы становятся все более конкурентоспособными на европейском рынке труда. Повысились требования к уровню знаний, работники должны знать английский или другой иностранный язык и уметь работать по международным стандартам. Возросли возможности по удаленной работе, по временным контрактам или неполный день.

Но выросла и конкуренция, теперь украинцам приходится соревноваться за рабочие места не только между собой, но и с гражданами стран ЕС.

Например, компания "Новая Почта" открыла представительства в Польше и Германии, что дало украинцам шанс получить международный опыт. Компания МХП адаптировала свои процессы к европейским стандартам, позволяя работникам работать на фабриках в Европе.

4. Постоянное обучение — главное требование современности

Современный мир меняется настолько быстро, что обучение стало обязательным для профессионального роста. Самые популярные направления: IT, цифровой маркетинг и изучение иностранных языков. Работодатели все больше инвестируют в обучение своих сотрудников. Государство поддерживает развитие граждан через программы вроде "IT Generation", которая бесплатно обучает IT-специальностям. Проект "Дія.Освіта" уже помог 200 тысячам украинцев овладеть новыми навыками, а корпорация "Эпицентр" создала собственный университет, где работники могут учиться прямо на работе.

5. Взаимоотношения между работниками и работодателями

Украинцы все больше ценят не только зарплату, но и этический подход работодателей. Люди хотят работать там, где уважают сотрудников и имеют четкие ценности, где обеспечивают баланс между работой и личной жизнью, где предлагают стабильность и социальную защиту. Компания "Rozetka" позволяет брать дополнительные выходные без потери зарплаты, а "ДТЭК" предлагает своим работникам бесплатную психологическую поддержку.

6. Искусственный интеллект: новые вызовы и возможности

Искусственный интеллект, как и прогнозировалось, постепенно меняет рабочий процесс. В основном, ИИ автоматизирует рутинные задачи в производстве, логистике и обслуживании. Растет спрос на специалистов по данным, кибербезопасности и разработке технологий. А работникам приходится осваивать новые навыки, чтобы оставаться востребованными.

Например, ПриватБанк использует чат-боты для клиентской поддержки, тогда как Укрзализныця автоматизировала планирование поездов, освободив людей от рутинной бумажной работы.

7. Малый бизнес — спаситель экономики

Экономические вызовы подтолкнули украинцев к предпринимательству - украинцы решаются открыть собственное дело на уровне, сравнимом с довоенным, причем женщины в 2024 году поставили рекорд — 61% ФОПов открыли именно женщины. Малый бизнес развивается в самых разных направлениях: от онлайн-магазинов до небольших производств и сферы услуг. Государство и международные организации поддерживают эту инициативу через грантовые программы, особенно для технологических стартапов. Такие маленькие предприятия становятся настоящими героями экономического фронта — они создают новые рабочие места и поддерживают экономику страны в сложное время.

Образовательная платформа "Prometheus" присоединилась к этому движению, запустив специальные курсы для начинающих в бизнесе. Особенно вдохновляет то, что среди новых предпринимателей много ветеранов войны. Например, компания "Ветеран-Пак" не только успешно производит экологическую упаковку, но и показывает пример того, как защитники Украины успешно реализуют себя в мирной жизни.

Итак, рынок труда Украины в 2024 году претерпит существенные изменения. Несмотря на сложные военные условия, украинцы демонстрируют невероятную способность адаптироваться: осваивают новые профессии, начинают собственный бизнес и успешно конкурируют на международном рынке. Особенно вдохновляет то, что в это сложное время люди не только думают о выживании, но и о развитии, обучении и этическом ведении бизнеса.

Важно отметить, что эти изменения формируют новый, более устойчивый и прогрессивный рынок труда. Украинцы становятся более квалифицированными, гибкими и технологически грамотными работниками, что безусловно поможет в восстановлении и развитии страны после победы.